https://ria.ru/20230625/zaschita-1880308905.html

В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ

В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023

В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ

В Херсонской области усилили защиту от возможных новых ракетных атак со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:54

2023-06-25T12:54

2023-06-25T12:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. В Херсонской области усилили защиту от возможных новых ракетных атак со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Принимаем меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре. Защита против ракет усилена", - написал Сальдо. Врио губернатора напомнил, что министерством обороны РФ на Западной Украине уничтожен склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow. "Враг хранил их подальше от линии боевого соприкосновения, но это ему не помогло. У гадины вырвали ядовитые зубы. Военные тщательно отслеживают возможные пути поставок подобного оружия", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879863973.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, безопасность