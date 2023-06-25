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В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ
В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023
В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ
В Херсонской области усилили защиту от возможных новых ракетных атак со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:54
2023-06-25T12:54
2023-06-25T12:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. В Херсонской области усилили защиту от возможных новых ракетных атак со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Принимаем меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре. Защита против ракет усилена", - написал Сальдо. Врио губернатора напомнил, что министерством обороны РФ на Западной Украине уничтожен склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow. "Враг хранил их подальше от линии боевого соприкосновения, но это ему не помогло. У гадины вырвали ядовитые зубы. Военные тщательно отслеживают возможные пути поставок подобного оружия", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879863973.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ
Глава Херсонской области Сальдо заявил об усилении защиты в регионе от ракетных атак ВСУ