Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/zaschita-1880308905.html
В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ
В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023
В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ
В Херсонской области усилили защиту от возможных новых ракетных атак со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:54
2023-06-25T12:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368174_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e7bece6b9f78646d23972960192a5e37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. В Херсонской области усилили защиту от возможных новых ракетных атак со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Принимаем меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре. Защита против ракет усилена", - написал Сальдо. Врио губернатора напомнил, что министерством обороны РФ на Западной Украине уничтожен склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow. "Враг хранил их подальше от линии боевого соприкосновения, но это ему не помогло. У гадины вырвали ядовитые зубы. Военные тщательно отслеживают возможные пути поставок подобного оружия", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879863973.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368174_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43629a981c365673ed5b8fbc6828faca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
В Херсонской области усилили защиту от ракетных атак ВСУ

Глава Херсонской области Сальдо заявил об усилении защиты в регионе от ракетных атак ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. В Херсонской области усилили защиту от возможных новых ракетных атак со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«
"Принимаем меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре. Защита против ракет усилена", - написал Сальдо.
Врио губернатора напомнил, что министерством обороны РФ на Западной Украине уничтожен склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow.
«
"Враг хранил их подальше от линии боевого соприкосновения, но это ему не помогло. У гадины вырвали ядовитые зубы. Военные тщательно отслеживают возможные пути поставок подобного оружия", - подчеркнул Сальдо.
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Рогов рассказал о новой атаке ВСУ в Запорожской области
22 июня, 18:45
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала