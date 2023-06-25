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Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2023
Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесен ракетный удар по складам с боеприпасами украинских войск, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:02
2023-06-25T15:02
2023-06-25T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесен ракетный удар по складам с боеприпасами украинских войск, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью нанесены удары тактическими ракетами. На одном из предприятий накрыты склады с боеприпасами, которые были подготовлены боевиками ВСУ для использования в наступлении на Запорожском фронте", - сказал РИА Новости Рогов.В воскресенье МО РФ сообщило о поражении другого склада ВСУ - в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
Рогов: ночью по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье нанесли удар тактическими ракетами