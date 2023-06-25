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Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2023

Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесен ракетный удар по складам с боеприпасами украинских войск, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:02

2023-06-25T15:02

2023-06-25T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесен ракетный удар по складам с боеприпасами украинских войск, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью нанесены удары тактическими ракетами. На одном из предприятий накрыты склады с боеприпасами, которые были подготовлены боевиками ВСУ для использования в наступлении на Запорожском фронте", - сказал РИА Новости Рогов.В воскресенье МО РФ сообщило о поражении другого склада ВСУ - в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

запорожье

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины