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Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/zaporozhe-1880326775.html
Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2023
Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесен ракетный удар по складам с боеприпасами украинских войск, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:02
2023-06-25T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесен ракетный удар по складам с боеприпасами украинских войск, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;Минувшей ночью нанесены удары тактическими ракетами. На одном из предприятий накрыты склады с боеприпасами, которые были подготовлены боевиками ВСУ для использования в наступлении на Запорожском фронте&quot;, - сказал РИА Новости Рогов.В воскресенье МО РФ сообщило о поражении другого склада ВСУ - в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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в мире, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о ракетном ударе по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье

Рогов: ночью по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье нанесли удар тактическими ракетами

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесен ракетный удар по складам с боеприпасами украинских войск, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Минувшей ночью нанесены удары тактическими ракетами. На одном из предприятий накрыты склады с боеприпасами, которые были подготовлены боевиками ВСУ для использования в наступлении на Запорожском фронте", - сказал РИА Новости Рогов.

В воскресенье МО РФ сообщило о поражении другого склада ВСУ - в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 июня, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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