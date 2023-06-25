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В Москве пройдет Международный день йоги - РИА Новости, 25.06.2023
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Туризм
 
01:33 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/yoga-1880055638.html
В Москве пройдет Международный день йоги
В Москве пройдет Международный день йоги - РИА Новости, 25.06.2023
В Москве пройдет Международный день йоги
В Москве, в музее-заповеднике "Царицыно" 25 июня пройдет 9-й Международный день йоги Yoga Day Russia, сообщают организаторы фестиваля. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T01:33
2023-06-25T01:33
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве, в музее-заповеднике "Царицыно" 25 июня пройдет 9-й Международный день йоги Yoga Day Russia, сообщают организаторы фестиваля.В этом году мероприятие приурочено к 100-летию Московского спорта и пройдет при поддержке столичного департамента спорта и компании Organic People, занимающейся популяризацией йоги и здорового образа жизни с 2012 года. Она известна соцпроектами "Йога в парках", "Медитация в парках".Фестиваль традиционно откроет массовая практика йоги "Сурья-намаскара" или "Приветствие солнцу". Также состоится одновременная медитация, которая обещает стать самой массовой практикой в стране и попасть в Книгу рекордов России. Принять участие в мероприятиях могут как опытные, так и начинающие йоги.Занятия по различным направлениям пройдут более чем на 70 площадках. Там же состоятся лекции на тему здорового образа жизни и правильного питания, красоты и саморазвития.На фестивале будет пространство, где можно выпить фреш или травяной чай, купить мерч, сделать селфи в фотозоне, попрактиковаться в стоянии на гвоздях, поучаствовать в розыгрышах призов.Можно посетить kids friendly зону, вегетарианский фудкорт и Organic People Market, на котором представят дизайнерскую одежду и форму для йоги, изделия ручной работы, органические продукты, натуральную косметику.Музыкальная программа мероприятия претендует на звание отдельного фестиваля. Среди участников заявлены Odnono, DJ List, Антоха MC и музыкальный дуэт LOVANDA. Хедлайнерами станут отцы отечественного рок-н-ролла группа "Браво". Кроме того, любители музыки услышат выступления артистов, поющих мантры, и поучаствуют в мастер-классах по ecstatic dance.Вход на фестиваль бесплатный.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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новости - туризм, москва, куда сходить , что посмотреть
Туризм, Новости - Туризм, Москва, куда сходить , что посмотреть
В Москве пройдет Международный день йоги

В Москве в "Царицыно" 25 июня пройдет Международный день йоги

© предоставлено пресс-службойМеждународный день йоги в Москве
Международный день йоги в Москве
© предоставлено пресс-службой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве, в музее-заповеднике "Царицыно" 25 июня пройдет 9-й Международный день йоги Yoga Day Russia, сообщают организаторы фестиваля.
В этом году мероприятие приурочено к 100-летию Московского спорта и пройдет при поддержке столичного департамента спорта и компании Organic People, занимающейся популяризацией йоги и здорового образа жизни с 2012 года. Она известна соцпроектами "Йога в парках", "Медитация в парках".
Фестиваль традиционно откроет массовая практика йоги "Сурья-намаскара" или "Приветствие солнцу". Также состоится одновременная медитация, которая обещает стать самой массовой практикой в стране и попасть в Книгу рекордов России. Принять участие в мероприятиях могут как опытные, так и начинающие йоги.
Занятия по различным направлениям пройдут более чем на 70 площадках. Там же состоятся лекции на тему здорового образа жизни и правильного питания, красоты и саморазвития.
На фестивале будет пространство, где можно выпить фреш или травяной чай, купить мерч, сделать селфи в фотозоне, попрактиковаться в стоянии на гвоздях, поучаствовать в розыгрышах призов.
Можно посетить kids friendly зону, вегетарианский фудкорт и Organic People Market, на котором представят дизайнерскую одежду и форму для йоги, изделия ручной работы, органические продукты, натуральную косметику.
Музыкальная программа мероприятия претендует на звание отдельного фестиваля. Среди участников заявлены Odnono, DJ List, Антоха MC и музыкальный дуэт LOVANDA. Хедлайнерами станут отцы отечественного рок-н-ролла группа "Браво". Кроме того, любители музыки услышат выступления артистов, поющих мантры, и поучаствуют в мастер-классах по ecstatic dance.
Вход на фестиваль бесплатный.
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