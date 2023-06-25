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В ГД предложили объявить выходной в понедельник в пострадавших регионах - РИА Новости, 25.06.2023
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16:48 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/vykhodnoy-1880338097.html
В ГД предложили объявить выходной в понедельник в пострадавших регионах
В ГД предложили объявить выходной в понедельник в пострадавших регионах - РИА Новости, 25.06.2023
В ГД предложили объявить выходной в понедельник в пострадавших регионах
Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев предложил объявить нерабочий понедельник 26 июня в пострадавших регионах, где вводили ограничения в субботу,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:48
2023-06-25T16:48
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
александр гусев (государственный служащий)
евгений пригожин
сергей собянин
москва
белоруссия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев предложил объявить нерабочий понедельник 26 июня в пострадавших регионах, где вводили ограничения в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Новых людей". Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности. "В Москве, Воронежской, Ростовской, Липецкой областях были введены ограничения. Где-то прямо ввели режим контртеррористической операции, где-то запретили выходить из дома, перекрыли дороги, отменили рейсовые автобусы, отменили школьные выпускные. Пока только Москва заявила о переносе пропавшего выходного на понедельник. Предлагаю губернаторам всех пострадавших регионов сделать этот понедельник таким же дополнительным выходным", - приводит слова Ткачева пресс-служба "Новых людей". Ткачев отметил, что необходимо дать людям отдохнуть, чтобы избежать накала ситуации. Депутат направил соответствующее обращение губернатору Воронежской области Александру Гусеву, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Ткачев в обращении отметил, что для пострадавших регионов должны быть равнозначные меры. "В Москве после введения аналогичного режима контртеррористической операции было принято решение сделать 26 июня дополнительным выходным. Считаю, что этот опыт можно применить в Воронежской области и объявить понедельник 26 июня выходным днём, за исключением работы органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — уточнил парламентарий в обращении. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/transport-1880332947.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, александр гусев (государственный служащий), евгений пригожин, сергей собянин, москва, белоруссия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Александр Гусев (государственный служащий), Евгений Пригожин, Сергей Собянин, Москва, Белоруссия
В ГД предложили объявить выходной в понедельник в пострадавших регионах

Депутат Госдумы Ткачев предложил объявить выходной 26 июня в пострадавших регионах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев предложил объявить нерабочий понедельник 26 июня в пострадавших регионах, где вводили ограничения в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Новых людей".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
Трасса М-2 Крым в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты
Вчера, 15:58
"В Москве, Воронежской, Ростовской, Липецкой областях были введены ограничения. Где-то прямо ввели режим контртеррористической операции, где-то запретили выходить из дома, перекрыли дороги, отменили рейсовые автобусы, отменили школьные выпускные. Пока только Москва заявила о переносе пропавшего выходного на понедельник. Предлагаю губернаторам всех пострадавших регионов сделать этот понедельник таким же дополнительным выходным", - приводит слова Ткачева пресс-служба "Новых людей".
Ткачев отметил, что необходимо дать людям отдохнуть, чтобы избежать накала ситуации. Депутат направил соответствующее обращение губернатору Воронежской области Александру Гусеву, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Ткачев в обращении отметил, что для пострадавших регионов должны быть равнозначные меры.
Москве после введения аналогичного режима контртеррористической операции было принято решение сделать 26 июня дополнительным выходным. Считаю, что этот опыт можно применить в Воронежской области и объявить понедельник 26 июня выходным днём, за исключением работы органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — уточнил парламентарий в обращении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Орловской области сняли повышенные меры безопасности
Вчера, 15:50
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе
Вчера, 12:35
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФАлександр Гусев (государственный служащий)Евгений ПригожинСергей СобянинМоскваБелоруссия
 
 
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