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Глава МИД Армении встретится с азербайджанским коллегой в Вашингтоне - РИА Новости, 25.06.2023
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17:39 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/vstrecha-1880345513.html
Глава МИД Армении встретится с азербайджанским коллегой в Вашингтоне
Глава МИД Армении встретится с азербайджанским коллегой в Вашингтоне - РИА Новости, 25.06.2023
Глава МИД Армении встретится с азербайджанским коллегой в Вашингтоне
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился в Вашингтон на встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщили в пресс-службе внешнеполитического... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:39
2023-06-25T17:39
в мире
армения
азербайджан
вашингтон (штат)
джейхун байрамов
арарат мирзоян
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился в Вашингтон на встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. "Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился с рабочим визитом Вашингтон, где с 26 июня начнется очередной раунд обсуждений по соглашению об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится на сайте МИД. Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в Вашингтоне в начале мая. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
https://ria.ru/20230620/karabakh-1879288150.html
армения
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в мире, армения, азербайджан, вашингтон (штат), джейхун байрамов, арарат мирзоян, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Вашингтон (штат), Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян
Глава МИД Армении встретится с азербайджанским коллегой в Вашингтоне

Глава МИД Армении Мирзоян встретится с коллегой из Азербайджана Байрамовым в Вашингтоне

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился в Вашингтон на встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился с рабочим визитом Вашингтон, где с 26 июня начнется очередной раунд обсуждений по соглашению об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится на сайте МИД.
Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в Вашингтоне в начале мая.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
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В миреАрменияАзербайджанВашингтон (штат)Джейхун БайрамовАрарат МирзоянНикол Пашинян
 
 
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