https://ria.ru/20230625/vooruzheniya-1880324502.html

Путин рассказал о производстве вооружений для СВО

Путин рассказал о производстве вооружений для СВО - РИА Новости, 25.06.2023

Путин рассказал о производстве вооружений для СВО

Наращивание темпов и объёмов производства вооружений для нужд спецоперации не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами, заявил президент... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:34

2023-06-25T14:34

2023-06-25T14:34

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

павел зарубин

общество

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Наращивание темпов и объёмов производства вооружений для нужд спецоперации не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда, с тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи", - сказал Путин, говоря о своих беседах с руководителями предприятий ОПК.Он отметил, что это касается и медицины, и стройки, и дорожного строительства, и образования."Все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе и наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному! А главное – это основа. А основа – это экономика", - сказал президент.Он напомнил, что в стране все макроэкономические показатели в норме, минимальная инфляция 2,3 %, безработица минимальная, "стройка достигла рекордных показателей за прошлый год и темпы поддерживаются", полностью реализуются планы в сфере развития первичного звена здравоохранения."Все это в комплексе и создает нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И безусловно, в состоянии реализовать все, стоящие перед нами планы и задачи, все стоящие задачи и планы. Это касается и обороны страны, это касается проведения СВО, это касается экономики в целом и отдельных ее направлений", - подчеркнул Путин.Он добавил, что все этим приходится заниматься круглосуточно."Я, во-первых, в последнее время достаточно поздно ложусь… Но, конечно, я всегда должен быть на связи. Так и происходит. Всегда, связь со мной всегда! Рядом", - ответил Путин на вопрос, могут ли ему докладывать о важных вопросах в любое время дня и ночи.

https://ria.ru/20230529/solntsepek-1874825378.html

https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878657503.html

https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html

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владимир путин, россия, павел зарубин, общество, экономика