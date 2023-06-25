Путин рассказал о производстве вооружений для СВО
Путин: производство вооружений для СВО не должно идти в ущерб социальным обязательствам
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Наращивание темпов и объёмов производства вооружений для нужд спецоперации не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
«
"Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда, с тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи", - сказал Путин, говоря о своих беседах с руководителями предприятий ОПК.
Он отметил, что это касается и медицины, и стройки, и дорожного строительства, и образования.
«
"Все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе и наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному! А главное – это основа. А основа – это экономика", - сказал президент.
Он напомнил, что в стране все макроэкономические показатели в норме, минимальная инфляция 2,3 %, безработица минимальная, "стройка достигла рекордных показателей за прошлый год и темпы поддерживаются", полностью реализуются планы в сфере развития первичного звена здравоохранения.
"Все это в комплексе и создает нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И безусловно, в состоянии реализовать все, стоящие перед нами планы и задачи, все стоящие задачи и планы. Это касается и обороны страны, это касается проведения СВО, это касается экономики в целом и отдельных ее направлений", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что все этим приходится заниматься круглосуточно.
«
"Я, во-первых, в последнее время достаточно поздно ложусь… Но, конечно, я всегда должен быть на связи. Так и происходит. Всегда, связь со мной всегда! Рядом", - ответил Путин на вопрос, могут ли ему докладывать о важных вопросах в любое время дня и ночи.