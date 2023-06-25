https://ria.ru/20230625/vokzal-1880300629.html

Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону

Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2023

Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону

Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, билеты в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию, сообщили... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T11:12

2023-06-25T11:12

2023-06-25T11:26

ростов-на-дону

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, билеты в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию, сообщили журналистам в правительстве Ростовской области.Ранее сообщалось, что в субботу все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, были отменены."Авто- и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет", - сообщили власти.Отмечается, что люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных, заторов на дорогах нет.

https://ria.ru/20230625/ogranicheniya-1880301044.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, ростовская область