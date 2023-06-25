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Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2023
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11:12 25.06.2023 (обновлено: 11:26 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/vokzal-1880300629.html
Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону
Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2023
Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону
Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, билеты в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию, сообщили... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:12
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ростов-на-дону
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, билеты в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию, сообщили журналистам в правительстве Ростовской области.Ранее сообщалось, что в субботу все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, были отменены."Авто- и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет", - сообщили власти.Отмечается, что люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных, заторов на дорогах нет.
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, ростовская область
Ростов-на-Дону, Ростовская область
Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону

Железнодорожные и автовокзалы в Ростове-на-Дону работают штатно, билеты в продаже

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры на железнодорожном вокзале
Пассажиры на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, билеты в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию, сообщили журналистам в правительстве Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в субботу все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, были отменены.
"Авто- и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет", - сообщили власти.
Отмечается, что люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных, заторов на дорогах нет.
Федеральная трасса - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Ростовской области сняли ограничения на движение по трассам
Вчера, 11:20
 
Ростов-на-ДонуРостовская область
 
 
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