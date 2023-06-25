https://ria.ru/20230625/vokzal-1880300629.html
Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону
Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2023
Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону
Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, билеты в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию, сообщили... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:12
2023-06-25T11:12
2023-06-25T11:26
ростов-на-дону
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, билеты в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию, сообщили журналистам в правительстве Ростовской области.Ранее сообщалось, что в субботу все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, были отменены."Авто- и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет", - сообщили власти.Отмечается, что люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных, заторов на дорогах нет.
https://ria.ru/20230625/ogranicheniya-1880301044.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, ростовская область
Ростов-на-Дону, Ростовская область
Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону
Железнодорожные и автовокзалы в Ростове-на-Дону работают штатно, билеты в продаже
ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, билеты в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию, сообщили журналистам в правительстве Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в субботу все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, были отменены.
"Авто- и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет", - сообщили власти.
Отмечается, что люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных, заторов на дорогах нет.
В Ростовской области сняли ограничения на движение по трассам