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Минобороны показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 25.06.2023 (обновлено: 15:31 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/unichtozhenie-1880290921.html
Минобороны показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении
Минобороны показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.06.2023
Минобороны показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении
Минобороны показало видео уничтожения украинского укрепрайона на Купянском направлении. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:23
2023-06-25T15:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения украинского укрепрайона на Купянском направлении. Ролик демонстрирует съемку местности с беспилотника, а затем — мощный взрыв, от которого в небо поднимается большое облако дыма и пыли. После этот же взрыв показан на кадрах, снятых наблюдателем с земли. "После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесен удар высокоточным оружием. В результате удара позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены", — сказали в ведомстве.Как сообщили в Минобороны накануне, за сутки на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ районах Новомлынска, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР), а также уничтожили три диверсионно-разведывательные группы. Украинские войска потеряли там около 30 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20.
РИА Новости
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РИА Новости
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Уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении
Уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении

Минобороны показало уничтожение укрепрайона украинских войск на Купянском направлении

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения украинского укрепрайона на Купянском направлении.
Ролик демонстрирует съемку местности с беспилотника, а затем — мощный взрыв, от которого в небо поднимается большое облако дыма и пыли. После этот же взрыв показан на кадрах, снятых наблюдателем с земли.
"После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесен удар высокоточным оружием. В результате удара позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены", — сказали в ведомстве.
Как сообщили в Минобороны накануне, за сутки на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ районах Новомлынска, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР), а также уничтожили три диверсионно-разведывательные группы. Украинские войска потеряли там около 30 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 июня, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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