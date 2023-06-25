https://ria.ru/20230625/unichtozhenie-1880290921.html

Минобороны показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении

Минобороны показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.06.2023

Минобороны показало уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении

Минобороны показало видео уничтожения украинского укрепрайона на Купянском направлении. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:23

2023-06-25T10:23

2023-06-25T15:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения украинского укрепрайона на Купянском направлении. Ролик демонстрирует съемку местности с беспилотника, а затем — мощный взрыв, от которого в небо поднимается большое облако дыма и пыли. После этот же взрыв показан на кадрах, снятых наблюдателем с земли. "После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесен удар высокоточным оружием. В результате удара позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены", — сказали в ведомстве.Как сообщили в Минобороны накануне, за сутки на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ районах Новомлынска, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР), а также уничтожили три диверсионно-разведывательные группы. Украинские войска потеряли там около 30 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении Уничтожение укрепрайона ВСУ на Купянском направлении 2023-06-25T10:23 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)