https://ria.ru/20230625/udar-1880272376.html
В США рассказали о "коварном ударе" со стороны Украины
В США рассказали о "коварном ударе" со стороны Украины - РИА Новости, 25.06.2023
В США рассказали о "коварном ударе" со стороны Украины
Постоянное растущие запросы Украины по поставкам оружия сильно ударили по обороноспособности и мировому влиянию США, написал обозреватель American Greatness... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T02:40
2023-06-25T02:40
2023-06-25T08:43
в мире
сша
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Постоянное растущие запросы Украины по поставкам оружия сильно ударили по обороноспособности и мировому влиянию США, написал обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон.По его мнению, при нынешнем сокращении американских запасов вооружений очень скоро Вашингтон не сможет удовлетворять ненасытные потребности Киева и обеспечивать военную поддержку Тайваня, не говоря уже о том, чтобы вмешаться в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке. Журналист также осудил непрекращающиеся незаконные попытки киевских властей пролоббировать увеличение военной помощи."Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось", — считает Хэнсон.Он подчеркнул, что, если такие вмешательства не прекратятся, американцам придется "разрубить этот запутанный украинский узел".Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20230623/oruzhie-1880083609.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230611/tramp-boepripasy-1877473644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
В мире, США, Украина, Специальная военная операция на Украине
В США рассказали о "коварном ударе" со стороны Украины
American Greatness: постоянные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Постоянное растущие запросы Украины по поставкам оружия сильно ударили по обороноспособности и мировому влиянию США, написал обозреватель American Greatness
Виктор Дэвис Хэнсон.
По его мнению, при нынешнем сокращении американских запасов вооружений очень скоро Вашингтон
не сможет удовлетворять ненасытные потребности Киева
и обеспечивать военную поддержку Тайваня
, не говоря уже о том, чтобы вмешаться в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке
. Журналист также осудил непрекращающиеся незаконные попытки киевских властей пролоббировать увеличение военной помощи.
"Все хорошо понимают". Куда подпольно поставляется оружие с Украины?
"Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось", — считает Хэнсон.
Он подчеркнул, что, если такие вмешательства не прекратятся, американцам придется "разрубить этот запутанный украинский узел".
Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Трамп указал на проблемы американской армии из-за военной помощи Киеву