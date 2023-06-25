https://ria.ru/20230625/tsentrobank-1880325414.html

ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве

ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве - РИА Новости, 25.06.2023

ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве

Финансовые организации в Москве обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы всего финансового рынка, поэтому несмотря на нерабочий понедельник должны... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:46

2023-06-25T14:46

2023-06-25T14:51

экономика

москва

россия

сергей собянин

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Финансовые организации в Москве обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы всего финансового рынка, поэтому несмотря на нерабочий понедельник должны продолжать выполнять свои ключевые функции, говорится в сообщении Банка России.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб."Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России", - сказано в сообщении."Несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно", - пишет регулятор.Банк России рекомендовал финансовым организация в вопросе исполнения обязательств по потребительским кредитам и займам жителями Москвы исходить из фактической возможности проведения платежа в понедельник.Сам ЦБ продолжить выполнять все свои функции в обычном режиме, а отчетность финансовыми организациями подается по графику, без переноса сроков, добавил регулятор.

https://ria.ru/20230625/torgi-1880325650.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, россия, сергей собянин, центральный банк рф (цб рф)