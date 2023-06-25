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ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве - РИА Новости, 25.06.2023
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14:46 25.06.2023 (обновлено: 14:51 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/tsentrobank-1880325414.html
ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве
ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве - РИА Новости, 25.06.2023
ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве
Финансовые организации в Москве обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы всего финансового рынка, поэтому несмотря на нерабочий понедельник должны... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:46
2023-06-25T14:51
экономика
москва
россия
сергей собянин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Финансовые организации в Москве обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы всего финансового рынка, поэтому несмотря на нерабочий понедельник должны продолжать выполнять свои ключевые функции, говорится в сообщении Банка России.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб."Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России", - сказано в сообщении."Несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно", - пишет регулятор.Банк России рекомендовал финансовым организация в вопросе исполнения обязательств по потребительским кредитам и займам жителями Москвы исходить из фактической возможности проведения платежа в понедельник.Сам ЦБ продолжить выполнять все свои функции в обычном режиме, а отчетность финансовыми организациями подается по графику, без переноса сроков, добавил регулятор.
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экономика, москва, россия, сергей собянин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве

ЦБ: финорганизации в Москве в понедельник должны продолжить выполнять основные функции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Финансовые организации в Москве обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы всего финансового рынка, поэтому несмотря на нерабочий понедельник должны продолжать выполнять свои ключевые функции, говорится в сообщении Банка России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
«
"Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России", - сказано в сообщении.
"Несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно", - пишет регулятор.
Банк России рекомендовал финансовым организация в вопросе исполнения обязательств по потребительским кредитам и займам жителями Москвы исходить из фактической возможности проведения платежа в понедельник.
Сам ЦБ продолжить выполнять все свои функции в обычном режиме, а отчетность финансовыми организациями подается по графику, без переноса сроков, добавил регулятор.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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Вчера, 14:50
 
ЭкономикаМоскваРоссияСергей СобянинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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