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Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 25.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/stantsiya-1880365022.html
Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС
Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 25.06.2023
Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и призвал... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:50
2023-06-25T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
канада
джастин трюдо
владимир зеленский
нато
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и призвал продемонстрировать принципиальную реакцию на это на саммите НАТО. Ранее Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев обвинениями в адрес Москвы прикрывает планы создать аварийную ситуацию на ЗАЭС. "Провел первый из серии важных телефонных разговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо… Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую… создали на Запорожской АЭС… Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на вильнюсском саммите НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он отметил, что рассказал также о ситуации "на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг атомной станции.
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в мире, россия, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, нато, запорожская аэс, мария захарова, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, НАТО, Запорожская АЭС, Мария Захарова, Украина
Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС

Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС и призвал к реакции на саммите НАТО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и призвал продемонстрировать принципиальную реакцию на это на саммите НАТО.
Ранее Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев обвинениями в адрес Москвы прикрывает планы создать аварийную ситуацию на ЗАЭС.
"Провел первый из серии важных телефонных разговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо… Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую… создали на Запорожской АЭС… Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на вильнюсском саммите НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он отметил, что рассказал также о ситуации "на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг атомной станции.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКанадаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийНАТОЗапорожская АЭСМария ЗахароваУкраина
 
 
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