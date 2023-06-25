Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС
Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС и призвал к реакции на саммите НАТО
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и призвал продемонстрировать принципиальную реакцию на это на саммите НАТО.
Ранее Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев обвинениями в адрес Москвы прикрывает планы создать аварийную ситуацию на ЗАЭС.
"Провел первый из серии важных телефонных разговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо… Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую… создали на Запорожской АЭС… Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на вильнюсском саммите НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он отметил, что рассказал также о ситуации "на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг атомной станции.