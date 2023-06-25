https://ria.ru/20230625/stantsiya-1880365022.html

Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС

Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 25.06.2023

Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию вокруг ЗАЭС

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и призвал... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T21:50

2023-06-25T21:50

2023-06-25T21:50

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и призвал продемонстрировать принципиальную реакцию на это на саммите НАТО. Ранее Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев обвинениями в адрес Москвы прикрывает планы создать аварийную ситуацию на ЗАЭС. "Провел первый из серии важных телефонных разговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо… Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую… создали на Запорожской АЭС… Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на вильнюсском саммите НАТО", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он отметил, что рассказал также о ситуации "на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг атомной станции.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

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