https://ria.ru/20230625/spetsoperatsiya-1880274439.html

Группировка "Восток" отразила украинские атаки на двух направлениях

Группировка "Восток" отразила украинские атаки на двух направлениях - РИА Новости, 25.06.2023

Группировка "Восток" отразила украинские атаки на двух направлениях

Российские военные группировки "Восток" отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T05:05

2023-06-25T05:05

2023-06-25T06:01

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские военные группировки "Восток" отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака противника в районе Макаровки", — сказал Чехов.В районе Нескучного армейская авиация уничтожила боевые бронированные машины, а также поразила скопления боевиков, такие же результаты показала артиллерия в районе Новодонецкого, где, помимо этого, ликвидировали один пикап. "На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями отражена атака противника, наступавшего силами до роты в районе населенного пункта Ровнополь. Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила", — добавил он.В результате ударов гаубичной артиллерии в районе Новоданиловки удалось уничтожить пикап с боевиками, в районе Малой Токмачки — минометный расчет, в районе Белогорья — гаубицу "Мста-Б", а в районе Новоселовки — американскую гаубицу М777. "Вертолетами армейской авиации уничтожены БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка в районе Каменского", — добавил Чехов.На обоих направлениях противник отступил, подчеркнул Чехов.

https://ria.ru/20230625/spetsoperatsiya-1880274107.html

https://ria.ru/20230625/rogov-1880269350.html

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безопасность, вооруженные силы рф