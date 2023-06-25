https://ria.ru/20230625/sotrudnichestvo-1880322297.html

Израиль выбрал путь сотрудничества с Россией, заявили в посольстве Украины

Израиль выбрал путь сотрудничества с Россией, заявили в посольстве Украины - РИА Новости, 25.06.2023

Израиль выбрал путь сотрудничества с Россией, заявили в посольстве Украины

Израильские власти выбрали путь тесного сотрудничества с Россией, заявило в соцсетях посольство Украины в Тель-Авиве. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:23

2023-06-25T14:23

2023-06-25T19:59

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Израильские власти выбрали путь тесного сотрудничества с Россией, заявило в соцсетях посольство Украины в Тель-Авиве. "Посольство <… > с сожалением подчеркивает, что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине", — говорится в заявлении.Среди "противоречивых событий" посольство назвало "бесплодный визит" главы израильского МИД Эли Коэна в Киев в феврале и серию интервью премьер-министра Биньямина Нетаньяху, включая беседу с газетой Jerusalem Post от 22 июня. В этом интервью Нетаньяху в очередной раз заявил, что его страна не будет передавать Украине вооружения, так как опасается, что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против самого Израиля. По словам Нетаньяху, у границ Израиля уже находят западные противотанковые вооружения. "В основном все соответствующие заявления израильского премьер-министра всегда были направлены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании Украине оборонительной помощи за последние полтора года. Первоначально аргументы были сосредоточены вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии и нестабильного положения еврейского населения в Российской Федерации. Однако в последнем интервью были выдвинуты совершенно вымышленные и спекулятивные предположения, допускающие передачу западного оружия с украинского поля боя сирийскому и иранскому режимам", — возмутилась украинская дипмиссия. Дипломаты обвинили Израиль в "словесной демагогии о нейтралитете" и активном налаживании отношений с Россией". "В действительности же на местах так называемый нейтралитет израильского правительства рассматривается как явная пророссийская позиция", — утверждает дипмиссия. Посольство призвало израильское правительство изменить эту позицию и поддержать Киев оборонительными средствами. "Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории", — заключили дипломаты. На это заявление отреагировал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. По его словам, власти страны намерены дискутировать с Киевом по поводу политики в вопросах оказания помощи. Израиль уже не раз высказывался в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосовал в ее пользу в ООН, оказывает ей гуманитарную помощь."Израиль на правильной стороне истории", — заключил Коэн.Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, но его власти последовательно воздерживаются от поставок Киеву вооружений, ограничиваясь гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html

https://ria.ru/20230622/posol-1879877346.html

https://ria.ru/20230625/izrail-1880269958.html

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в мире, украина, россия, израиль, сергей лавров, биньямин нетаньяху, нато, владимир путин