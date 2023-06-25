https://ria.ru/20230625/sotrudnichestvo-1880322297.html
Израиль выбрал путь сотрудничества с Россией, заявили в посольстве Украины
Израиль выбрал путь сотрудничества с Россией, заявили в посольстве Украины - РИА Новости, 25.06.2023
Израиль выбрал путь сотрудничества с Россией, заявили в посольстве Украины
Израильские власти выбрали путь тесного сотрудничества с Россией, заявило в соцсетях посольство Украины в Тель-Авиве. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:23
2023-06-25T14:23
2023-06-25T19:59
в мире
украина
россия
израиль
сергей лавров
биньямин нетаньяху
нато
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_e4ca34b7806fec950c6896f93c407f6d.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Израильские власти выбрали путь тесного сотрудничества с Россией, заявило в соцсетях посольство Украины в Тель-Авиве. "Посольство <… > с сожалением подчеркивает, что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине", — говорится в заявлении.Среди "противоречивых событий" посольство назвало "бесплодный визит" главы израильского МИД Эли Коэна в Киев в феврале и серию интервью премьер-министра Биньямина Нетаньяху, включая беседу с газетой Jerusalem Post от 22 июня. В этом интервью Нетаньяху в очередной раз заявил, что его страна не будет передавать Украине вооружения, так как опасается, что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против самого Израиля. По словам Нетаньяху, у границ Израиля уже находят западные противотанковые вооружения. "В основном все соответствующие заявления израильского премьер-министра всегда были направлены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании Украине оборонительной помощи за последние полтора года. Первоначально аргументы были сосредоточены вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии и нестабильного положения еврейского населения в Российской Федерации. Однако в последнем интервью были выдвинуты совершенно вымышленные и спекулятивные предположения, допускающие передачу западного оружия с украинского поля боя сирийскому и иранскому режимам", — возмутилась украинская дипмиссия. Дипломаты обвинили Израиль в "словесной демагогии о нейтралитете" и активном налаживании отношений с Россией". "В действительности же на местах так называемый нейтралитет израильского правительства рассматривается как явная пророссийская позиция", — утверждает дипмиссия. Посольство призвало израильское правительство изменить эту позицию и поддержать Киев оборонительными средствами. "Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории", — заключили дипломаты. На это заявление отреагировал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. По его словам, власти страны намерены дискутировать с Киевом по поводу политики в вопросах оказания помощи. Израиль уже не раз высказывался в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосовал в ее пользу в ООН, оказывает ей гуманитарную помощь."Израиль на правильной стороне истории", — заключил Коэн.Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, но его власти последовательно воздерживаются от поставок Киеву вооружений, ограничиваясь гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html
https://ria.ru/20230622/posol-1879877346.html
https://ria.ru/20230625/izrail-1880269958.html
украина
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_350696bd0878f9e103adfc0214d11566.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, израиль, сергей лавров, биньямин нетаньяху, нато, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Израиль, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, НАТО, Владимир Путин
Израиль выбрал путь сотрудничества с Россией, заявили в посольстве Украины
Посольство Украины: Израиль выбрал путь тесного сотрудничества с Россией
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Израильские власти выбрали путь тесного сотрудничества с Россией, заявило в соцсетях посольство Украины в Тель-Авиве.
"Посольство <… > с сожалением подчеркивает, что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине", — говорится в заявлении.
"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины
Среди "противоречивых событий" посольство назвало "бесплодный визит" главы израильского МИД Эли Коэна в Киев в феврале и серию интервью премьер-министра Биньямина Нетаньяху
, включая беседу с газетой Jerusalem Post от 22 июня. В этом интервью Нетаньяху в очередной раз заявил, что его страна не будет передавать Украине вооружения, так как опасается, что они могут попасть в руки Ирана
и быть использованы против самого Израиля. По словам Нетаньяху, у границ Израиля уже находят западные противотанковые вооружения.
"В основном все соответствующие заявления израильского премьер-министра всегда были направлены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании Украине оборонительной помощи за последние полтора года. Первоначально аргументы были сосредоточены вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии
и нестабильного положения еврейского населения в Российской Федерации. Однако в последнем интервью были выдвинуты совершенно вымышленные и спекулятивные предположения, допускающие передачу западного оружия с украинского поля боя сирийскому и иранскому режимам", — возмутилась украинская дипмиссия.
Захарова назвала отношение посла Израиля к нацистам на Украине кощунством
Дипломаты обвинили Израиль в "словесной демагогии о нейтралитете" и активном налаживании отношений с Россией".
"В действительности же на местах так называемый нейтралитет израильского правительства рассматривается как явная пророссийская позиция", — утверждает дипмиссия.
Посольство призвало израильское правительство изменить эту позицию и поддержать Киев оборонительными средствами.
"Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории", — заключили дипломаты.
На это заявление отреагировал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. По его словам, власти страны намерены дискутировать с Киевом по поводу политики в вопросах оказания помощи. Израиль уже не раз высказывался в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосовал в ее пользу в ООН, оказывает ей гуманитарную помощь.
"Израиль на правильной стороне истории", — заключил Коэн.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, но его власти последовательно воздерживаются от поставок Киеву вооружений, ограничиваясь гуманитарной помощью.
Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России