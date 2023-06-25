https://ria.ru/20230625/soglashenie-1880341737.html

Молдавия подпишет соглашение о свободной торговле со странами EFTA

Молдавия подпишет соглашение о свободной торговле со странами EFTA - РИА Новости, 25.06.2023

Молдавия подпишет соглашение о свободной торговле со странами EFTA

Премьер Молдавии Дорин Речан во вторник, 27 июня, подпишет соглашение о свободной торговле со странами, входящими в Европейскую ассоциацию свободной торговли... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:13

2023-06-25T17:13

2023-06-25T17:13

молдавия

лихтенштейн

майя санду

дорин речан

в мире

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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан во вторник, 27 июня, подпишет соглашение о свободной торговле со странами, входящими в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), сообщил глава пресс-службы молдавского кабмина Даниел Водэ в Telegram-канале. Молдавия в ноябре 2017 года подписала совместную декларацию о сотрудничестве со странами, входящими в Европейскую ассоциацию свободной торговли. Через полгода после этого было решено приступить к началу переговоров о присоединении Молдавии к EFTA. "Премьер-министр Дорин Речан совершает рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию (25 - 26 июня 2023 г.) и Княжество Лихтенштейн (26 - 28 июня 2023 г.).Во вторник премьер-министр Дорин Речан и заместитель премьер-министра Дмитрий Алайба примут участие в подписании со странами ЕАСТ масштабного и всеобъемлющего Соглашения о свободной торговле", - написал Водэ в Telegram-канале. По его словам, в понедельник премьер встретится в Цюрихе с представителями корпорации Google, чтобы обсудить возможное сотрудничество с органами власти и бизнес-средой Молдавии. В тот же день в Вадуце Речан обсудит пути укрепления двустороннего сотрудничества с премьером Лихтенштейна Даниэлем Ришем. Во вторник, после подписания соглашения премьер Молдавии примет участие в приеме у князя Алоиза де Лихтенштейна. Ранее президент Молдавии Майя Санду обратилась к европейским партнерам с просьбой открыть свои рынки для молдавских товаров, поскольку экспорт в восточном направлении стал невозможен из-за ситуации на Украине, в частности речь шла о рынке EFTA. Ассоциация EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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молдавия, лихтенштейн, майя санду, дорин речан, в мире