https://ria.ru/20230625/slovakiya-1880348534.html

Президент Словакии прокомментировала попытку мятежа в России

Президент Словакии прокомментировала попытку мятежа в России - РИА Новости, 25.06.2023

Президент Словакии прокомментировала попытку мятежа в России

Президент Словакии Зузана Чапутова и глава Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию в России, отметив, что она не угрожает их странам, но следует следить за... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T18:29

2023-06-25T18:29

2023-06-25T18:29

в мире

россия

словакия

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

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БРАТИСЛАВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова и глава Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию в России, отметив, что она не угрожает их странам, но следует следить за развитием событий, сообщила словацкий лидер. "Несмотря на то, что ни Польше, ни Словакии никакой непосредственной опасности не грозит, мы согласились с тем, что за событиями необходимо в дальнейшем очень внимательно следить", - написала Чапутова на странице в социальной сети Facebook* по итогам телефонного разговора с польским президентом Анджеем Дудой. Она добавила, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, стороны обсудили развивающуюся ситуации в России и Белоруссии и возможное влияние на восточную границу Североатлантического альянса. В субботу словацкий премьер Людовит Одор сообщал, что совет безопасности Словакии на следующей неделе обсудит происходящие в РФ события. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230625/rossiya-1880314935.html

россия

словакия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, словакия, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа