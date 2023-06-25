https://ria.ru/20230625/slovakiya-1880348534.html
Президент Словакии прокомментировала попытку мятежа в России
Президент Словакии прокомментировала попытку мятежа в России - РИА Новости, 25.06.2023
Президент Словакии прокомментировала попытку мятежа в России
Президент Словакии Зузана Чапутова и глава Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию в России, отметив, что она не угрожает их странам, но следует следить за... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T18:29
2023-06-25T18:29
2023-06-25T18:29
в мире
россия
словакия
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860985776_667:0:2645:1113_1920x0_80_0_0_bb1250a4aadd22a017073cb3739f354a.jpg
БРАТИСЛАВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова и глава Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию в России, отметив, что она не угрожает их странам, но следует следить за развитием событий, сообщила словацкий лидер. "Несмотря на то, что ни Польше, ни Словакии никакой непосредственной опасности не грозит, мы согласились с тем, что за событиями необходимо в дальнейшем очень внимательно следить", - написала Чапутова на странице в социальной сети Facebook* по итогам телефонного разговора с польским президентом Анджеем Дудой. Она добавила, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, стороны обсудили развивающуюся ситуации в России и Белоруссии и возможное влияние на восточную границу Североатлантического альянса. В субботу словацкий премьер Людовит Одор сообщал, что совет безопасности Словакии на следующей неделе обсудит происходящие в РФ события. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
https://ria.ru/20230625/rossiya-1880314935.html
россия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860985776_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_0f603f3b562a664b33bf2e64098ea934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Словакия, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
Президент Словакии прокомментировала попытку мятежа в России
Президент Чапутова: события в России не угрожают Словакии, но за ситуацией следует следить
БРАТИСЛАВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова и глава Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию в России, отметив, что она не угрожает их странам, но следует следить за развитием событий, сообщила словацкий лидер.
«
"Несмотря на то, что ни Польше, ни Словакии никакой непосредственной опасности не грозит, мы согласились с тем, что за событиями необходимо в дальнейшем очень внимательно следить", - написала Чапутова на странице в социальной сети Facebook* по итогам телефонного разговора с польским президентом Анджеем Дудой.
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей
Она добавила, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, стороны обсудили развивающуюся ситуации в России и Белоруссии
и возможное влияние на восточную границу Североатлантического альянса.
В субботу словацкий премьер Людовит Одор сообщал, что совет безопасности Словакии на следующей неделе обсудит происходящие в РФ события.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону
силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина
о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
Президент РФ Владимир Путин
назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко
провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России