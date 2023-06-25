https://ria.ru/20230625/siriya-1880367221.html

Боевики выпустили снаряд из РСЗО по Кардахе в Сирии

Боевики выпустили снаряд из РСЗО по Кардахе в Сирии - РИА Новости, 25.06.2023

Боевики выпустили снаряд из РСЗО по Кардахе в Сирии

Боевики в субботу выпустили одну ракету реактивной системы залпового огня по Кардахе в Сирии, жертв и разрушений нет, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T22:10

2023-06-25T22:10

2023-06-25T22:11

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Боевики в субботу выпустили одну ракету реактивной системы залпового огня по Кардахе в Сирии, жертв и разрушений нет, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "Двадцать четвертого июня в 20.30 боевиками, была предпринята попытка нанести огневое поражение по объектам инфраструктуры в населенном пункте Кардаха (десять километров северо-восточнее авиабазы "Хмеймим"). Выпущен один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня. Жертв и разрушений нет", - сказал Гуринов. Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат ан-Нусра"*."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористических группировок "Джебхат ан-нусра"* и "Исламская партия туркестана"*. В провинции Идлиб – три обстрела; Латакия – два обстрела", - заявил Гуринов. Отмечается, что в результате минометного обстрела сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Икко провинции Латакия ранен один сирийский военный.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20230625/siriya-1880364657.html

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