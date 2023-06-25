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Боевики выпустили снаряд из РСЗО по Кардахе в Сирии
Боевики выпустили снаряд из РСЗО по Кардахе в Сирии - РИА Новости, 25.06.2023
Боевики выпустили снаряд из РСЗО по Кардахе в Сирии
Боевики в субботу выпустили одну ракету реактивной системы залпового огня по Кардахе в Сирии, жертв и разрушений нет, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T22:10
2023-06-25T22:10
2023-06-25T22:11
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Боевики в субботу выпустили одну ракету реактивной системы залпового огня по Кардахе в Сирии, жертв и разрушений нет, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "Двадцать четвертого июня в 20.30 боевиками, была предпринята попытка нанести огневое поражение по объектам инфраструктуры в населенном пункте Кардаха (десять километров северо-восточнее авиабазы "Хмеймим"). Выпущен один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня. Жертв и разрушений нет", - сказал Гуринов. Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат ан-Нусра"*."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористических группировок "Джебхат ан-нусра"* и "Исламская партия туркестана"*. В провинции Идлиб – три обстрела; Латакия – два обстрела", - заявил Гуринов. Отмечается, что в результате минометного обстрела сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Икко провинции Латакия ранен один сирийский военный.* Организация признана террористической и запрещена в России
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в мире, латакия (город), сирия, россия
В мире, Латакия (город), Сирия, Россия
Боевики выпустили снаряд из РСЗО по Кардахе в Сирии
ЦПВС: боевики выпустили снаряд из РСЗО по Кардахе в Сирии, жертв и разрушений нет
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Боевики в субботу выпустили одну ракету реактивной системы залпового огня по Кардахе в Сирии, жертв и разрушений нет, сообщил на брифинге
замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
"Двадцать четвертого июня в 20.30 боевиками, была предпринята попытка нанести огневое поражение по объектам инфраструктуры в населенном пункте Кардаха (десять километров северо-восточнее авиабазы "Хмеймим"). Выпущен один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня. Жертв и разрушений нет", - сказал Гуринов.
Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат ан-Нусра"*.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористических группировок "Джебхат ан-нусра"* и "Исламская партия туркестана"*. В провинции Идлиб
– три обстрела; Латакия
– два обстрела", - заявил Гуринов.
Отмечается, что в результате минометного обстрела сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Икко провинции Латакия ранен один сирийский военный.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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