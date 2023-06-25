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Ограничения на въезд в Шебекино сняли - РИА Новости, 25.06.2023
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12:21 25.06.2023 (обновлено: 12:41 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/shebekino-1880306009.html
Ограничения на въезд в Шебекино сняли
Ограничения на въезд в Шебекино сняли - РИА Новости, 25.06.2023
Ограничения на въезд в Шебекино сняли
Ограничения на въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка Белгородской области сняты, движение разрешено с 06.00 до 21.00 (совпадает с мск), сообщил в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:21
2023-06-25T12:41
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
гибдд мвд рф
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Ограничения на въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка Белгородской области сняты, движение разрешено с 06.00 до 21.00 (совпадает с мск), сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.В субботу он информировал, что въезд эти населенные пункты с 18.00 субботы до 06.00 вторника будет закрыт в целях безопасности."Восстановить с 10.00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18.00. Таких ограничений на въезд уже нет. Оперативная обстановка позволяет нам это сделать. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный", - написал губернатор.Власти ранее сообщали, что с 21 июня отменяются обязательные пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00.
https://ria.ru/20230625/ogranicheniya-1880301044.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, гибдд мвд рф
Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, ГИБДД МВД РФ
Ограничения на въезд в Шебекино сняли

Белгородской губернатор Гладков сообщил о снятии ограничений на въезд в Шебекино

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Ограничения на въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка Белгородской области сняты, движение разрешено с 06.00 до 21.00 (совпадает с мск), сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу он информировал, что въезд эти населенные пункты с 18.00 субботы до 06.00 вторника будет закрыт в целях безопасности.
«
"Восстановить с 10.00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18.00. Таких ограничений на въезд уже нет. Оперативная обстановка позволяет нам это сделать. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный", - написал губернатор.
Власти ранее сообщали, что с 21 июня отменяются обязательные пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00.
Федеральная трасса - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Ростовской области сняли ограничения на движение по трассам
Вчера, 11:20
 
ШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасностьГИБДД МВД РФ
 
 
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