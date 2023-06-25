https://ria.ru/20230625/shebekino-1880269058.html
Беспилотник атаковал Шебекино
Беспилотник атаковал Шебекино - РИА Новости, 25.06.2023
Беспилотник атаковал Шебекино
Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекино, там произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T00:36
2023-06-25T00:36
2023-06-25T01:44
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекино, там произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет", — написал Гладков. Пожарные прибыли на место для ликвидации последствий.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230624/artemovsk-1880260198.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Беспилотник атаковал Шебекино
Губернатор Гладков: беспилотник атаковал Шебекино, произошло возгорание на промпредприятии