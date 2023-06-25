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Беспилотник атаковал Шебекино - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 25.06.2023 (обновлено: 01:44 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/shebekino-1880269058.html
Беспилотник атаковал Шебекино
Беспилотник атаковал Шебекино - РИА Новости, 25.06.2023
Беспилотник атаковал Шебекино
Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекино, там произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T00:36
2023-06-25T01:44
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекино, там произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет", — написал Гладков. Пожарные прибыли на место для ликвидации последствий.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Беспилотник атаковал Шебекино

Губернатор Гладков: беспилотник атаковал Шебекино, произошло возгорание на промпредприятии

© РИА Новости / Давид НарманияЗдание после обстрела Шебекино
Здание после обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Здание после обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекино, там произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет", — написал Гладков.
Пожарные прибыли на место для ликвидации последствий.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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