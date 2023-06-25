https://ria.ru/20230625/shebekino-1880269058.html

Беспилотник атаковал Шебекино

Беспилотник атаковал Шебекино - РИА Новости, 25.06.2023

Беспилотник атаковал Шебекино

Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекино, там произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T00:36

2023-06-25T00:36

2023-06-25T01:44

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Шебекино, там произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет", — написал Гладков. Пожарные прибыли на место для ликвидации последствий.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230624/artemovsk-1880260198.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков