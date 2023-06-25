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Вучич рассказал, сколько оружия и боеприпасов добровольно сдали в Сербии - РИА Новости, 25.06.2023
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13:27 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/serbiya-1880312494.html
Вучич рассказал, сколько оружия и боеприпасов добровольно сдали в Сербии
Вучич рассказал, сколько оружия и боеприпасов добровольно сдали в Сербии - РИА Новости, 25.06.2023
Вучич рассказал, сколько оружия и боеприпасов добровольно сдали в Сербии
Граждане Сербии сдали властям 100 тысяч "стволов" и 4 миллиона патронов в рамках объявленного властями страны сбора оружия после массовых убийств в мае, заявил... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:27
2023-06-25T13:27
в мире
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Граждане Сербии сдали властям 100 тысяч "стволов" и 4 миллиона патронов в рамках объявленного властями страны сбора оружия после массовых убийств в мае, заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.Акция добровольной сдачи незарегистрированного оружия началась 8 мая, через месяц она была продлена до 30 июня."В данный момент у нас 100 тысяч собранных стволов и минно-взрывных устройств, 4 миллиона единиц боеприпасов. Не будет продления срока, прошу граждан сдать оружие, которое есть, после этого будут строгие проверки", - заявил сербский президент в воскресенье.В Сербии в мае в двух инцидентах со стрельбой погибли почти 20 человек. В одном случае стрельбу открыл 13-летний школьник.Эти случаи подтолкнули власти Сербии к ужесточению законодательства в области владения оружием и его хранения. Вучич предложил правительству рассмотреть снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, с 14 до 12 лет. Был объявлен добровольный сбор оружия у населения, граждане анонимно сдают МВД десятки тысяч "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки, около миллиона патронов и тысячи взрывных устройств, в том числе ручные гранаты и мины.
https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html
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в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Вучич рассказал, сколько оружия и боеприпасов добровольно сдали в Сербии

Вучич: сербы с 8 мая добровольно сдали сто тысяч единиц оружия и четыре миллиона патронов

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Граждане Сербии сдали властям 100 тысяч "стволов" и 4 миллиона патронов в рамках объявленного властями страны сбора оружия после массовых убийств в мае, заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.
Акция добровольной сдачи незарегистрированного оружия началась 8 мая, через месяц она была продлена до 30 июня.
«
"В данный момент у нас 100 тысяч собранных стволов и минно-взрывных устройств, 4 миллиона единиц боеприпасов. Не будет продления срока, прошу граждан сдать оружие, которое есть, после этого будут строгие проверки", - заявил сербский президент в воскресенье.
В Сербии в мае в двух инцидентах со стрельбой погибли почти 20 человек. В одном случае стрельбу открыл 13-летний школьник.
Эти случаи подтолкнули власти Сербии к ужесточению законодательства в области владения оружием и его хранения. Вучич предложил правительству рассмотреть снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, с 14 до 12 лет. Был объявлен добровольный сбор оружия у населения, граждане анонимно сдают МВД десятки тысяч "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки, около миллиона патронов и тысячи взрывных устройств, в том числе ручные гранаты и мины.
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