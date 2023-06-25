https://ria.ru/20230625/serbiya-1880312494.html

Вучич рассказал, сколько оружия и боеприпасов добровольно сдали в Сербии

Вучич рассказал, сколько оружия и боеприпасов добровольно сдали в Сербии - РИА Новости, 25.06.2023

Вучич рассказал, сколько оружия и боеприпасов добровольно сдали в Сербии

Граждане Сербии сдали властям 100 тысяч "стволов" и 4 миллиона патронов в рамках объявленного властями страны сбора оружия после массовых убийств в мае, заявил... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:27

2023-06-25T13:27

2023-06-25T13:27

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Граждане Сербии сдали властям 100 тысяч "стволов" и 4 миллиона патронов в рамках объявленного властями страны сбора оружия после массовых убийств в мае, заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.Акция добровольной сдачи незарегистрированного оружия началась 8 мая, через месяц она была продлена до 30 июня."В данный момент у нас 100 тысяч собранных стволов и минно-взрывных устройств, 4 миллиона единиц боеприпасов. Не будет продления срока, прошу граждан сдать оружие, которое есть, после этого будут строгие проверки", - заявил сербский президент в воскресенье.В Сербии в мае в двух инцидентах со стрельбой погибли почти 20 человек. В одном случае стрельбу открыл 13-летний школьник.Эти случаи подтолкнули власти Сербии к ужесточению законодательства в области владения оружием и его хранения. Вучич предложил правительству рассмотреть снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, с 14 до 12 лет. Был объявлен добровольный сбор оружия у населения, граждане анонимно сдают МВД десятки тысяч "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки, около миллиона патронов и тысячи взрывных устройств, в том числе ручные гранаты и мины.

https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, александр вучич