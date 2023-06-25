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Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2023
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16:42 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/samolet-1880337506.html
Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2023
Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Несовершеннолетняя погибла при крушении легкомоторного самолета Як-52 в воскресенье около подмосковного Ступино, об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:42
2023-06-25T16:42
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несовершеннолетняя погибла при крушении легкомоторного самолета Як-52 в воскресенье около подмосковного Ступино, об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет разбился в Подмосковье около города Ступино, пилот и пассажир погибли на месте, а СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 2 статьи 263 УК РФ). "(В воскресенье - ред.) 25 июня 2023 года поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели ЯК-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи г. Ступино Московской области. Пилот в возрасте 21 года и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении. Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), ступино, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ступино, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Семнадцатилетняя девушка погибла при крушении легкомоторного самолета недалеко от Ступино

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино
На месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
На месте крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 в Ступино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несовершеннолетняя погибла при крушении легкомоторного самолета Як-52 в воскресенье около подмосковного Ступино, об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет разбился в Подмосковье около города Ступино, пилот и пассажир погибли на месте, а СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 2 статьи 263 УК РФ).
«
"(В воскресенье - ред.) 25 июня 2023 года поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели ЯК-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи г. Ступино Московской области. Пилот в возрасте 21 года и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СтупиноСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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