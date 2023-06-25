https://ria.ru/20230625/samolet-1880337506.html

Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2023

Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Несовершеннолетняя погибла при крушении легкомоторного самолета Як-52 в воскресенье около подмосковного Ступино, об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:42

2023-06-25T16:42

2023-06-25T16:42

происшествия

московская область (подмосковье)

ступино

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880311224_0:340:960:880_1920x0_80_0_0_106fccf57260f65efb70eb3b7d9efa63.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несовершеннолетняя погибла при крушении легкомоторного самолета Як-52 в воскресенье около подмосковного Ступино, об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет разбился в Подмосковье около города Ступино, пилот и пассажир погибли на месте, а СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 2 статьи 263 УК РФ). "(В воскресенье - ред.) 25 июня 2023 года поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели ЯК-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи г. Ступино Московской области. Пилот в возрасте 21 года и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении. Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html

московская область (подмосковье)

ступино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), ступино, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин