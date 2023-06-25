https://ria.ru/20230625/samolet-1880337506.html
Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2023
Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Несовершеннолетняя погибла при крушении легкомоторного самолета Як-52 в воскресенье около подмосковного Ступино, об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:42
2023-06-25T16:42
2023-06-25T16:42
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несовершеннолетняя погибла при крушении легкомоторного самолета Як-52 в воскресенье около подмосковного Ступино, об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет разбился в Подмосковье около города Ступино, пилот и пассажир погибли на месте, а СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 2 статьи 263 УК РФ). "(В воскресенье - ред.) 25 июня 2023 года поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели ЯК-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи г. Ступино Московской области. Пилот в возрасте 21 года и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении. Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ступино, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ступино, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Семнадцатилетняя девушка погибла при крушении легкомоторного самолета недалеко от Ступино