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Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России - РИА Новости, 25.06.2023
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13:50 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/rossiya-1880314935.html
Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России
Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России - РИА Новости, 25.06.2023
Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России
Россия в ситуации с группой "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом, заявил РИА... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:50
2023-06-25T13:50
россия
чвк "вагнер"
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Россия в ситуации с группой "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин. &quot;Россия продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом. Внутренняя смута, на которую так рассчитывали на Западе, а также подогревали информационными и диверсионными методами из Киева, не имеет перспектив. Общество доверяет главе государства и выстроенной им вертикали власти. Внутренняя смута оказалась неспособна подорвать основы нашего государства, так же, как не сработали санкции, попытки международной изоляции, информационная война. У нее нет ни общественной, ни элитной поддержки&quot;, - сказал Батурин.По его словам, по итогам произошедших событий стоит ждать серьезных последствий и выводов. "А внешним силам и несостоявшимся бенефициарам стоит обратить внимание на то, что согласно договоренностям руководитель ЧВК "Вагнера" "уходит в Беларусь". Беларусь участник Союзного государства, в котором размещено российское ядерное оружие. А от Минска до Киева ближе, чем от Бахмута, да и до Варшавы недалеко", - подчеркнул политолог. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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россия, чвк "вагнер", евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, общество
Россия, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Общество
Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России

Политолог Батурин: у внутренней смуты в России нет ни общественной, ни элитной поддержки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТанк ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Танк ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танк ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Россия в ситуации с группой "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин.
«

"Россия продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом. Внутренняя смута, на которую так рассчитывали на Западе, а также подогревали информационными и диверсионными методами из Киева, не имеет перспектив. Общество доверяет главе государства и выстроенной им вертикали власти. Внутренняя смута оказалась неспособна подорвать основы нашего государства, так же, как не сработали санкции, попытки международной изоляции, информационная война. У нее нет ни общественной, ни элитной поддержки", - сказал Батурин.

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По его словам, по итогам произошедших событий стоит ждать серьезных последствий и выводов.
«
"А внешним силам и несостоявшимся бенефициарам стоит обратить внимание на то, что согласно договоренностям руководитель ЧВК "Вагнера" "уходит в Беларусь". Беларусь участник Союзного государства, в котором размещено российское ядерное оружие. А от Минска до Киева ближе, чем от Бахмута, да и до Варшавы недалеко", - подчеркнул политолог.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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РоссияЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинПопытка вооруженного мятежаОбщество
 
 
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