Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России
Политолог Батурин: у внутренней смуты в России нет ни общественной, ни элитной поддержки
Танк ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Россия в ситуации с группой "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин.
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"Россия продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом. Внутренняя смута, на которую так рассчитывали на Западе, а также подогревали информационными и диверсионными методами из Киева, не имеет перспектив. Общество доверяет главе государства и выстроенной им вертикали власти. Внутренняя смута оказалась неспособна подорвать основы нашего государства, так же, как не сработали санкции, попытки международной изоляции, информационная война. У нее нет ни общественной, ни элитной поддержки", - сказал Батурин.
По его словам, по итогам произошедших событий стоит ждать серьезных последствий и выводов.
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"А внешним силам и несостоявшимся бенефициарам стоит обратить внимание на то, что согласно договоренностям руководитель ЧВК "Вагнера" "уходит в Беларусь". Беларусь участник Союзного государства, в котором размещено российское ядерное оружие. А от Минска до Киева ближе, чем от Бахмута, да и до Варшавы недалеко", - подчеркнул политолог.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.