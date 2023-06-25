https://ria.ru/20230625/rossiya-1880314935.html

Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России

Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России - РИА Новости, 25.06.2023

Эксперт рассказал, почему внутренняя смута не имеет перспектив в России

Россия в ситуации с группой "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом, заявил РИА... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:50

2023-06-25T13:50

2023-06-25T13:50

россия

чвк "вагнер"

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Россия в ситуации с группой "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин. "Россия продемонстрировала всему миру модель и возможность подавления мятежа с минимальным ущербом. Внутренняя смута, на которую так рассчитывали на Западе, а также подогревали информационными и диверсионными методами из Киева, не имеет перспектив. Общество доверяет главе государства и выстроенной им вертикали власти. Внутренняя смута оказалась неспособна подорвать основы нашего государства, так же, как не сработали санкции, попытки международной изоляции, информационная война. У нее нет ни общественной, ни элитной поддержки", - сказал Батурин.По его словам, по итогам произошедших событий стоит ждать серьезных последствий и выводов. "А внешним силам и несостоявшимся бенефициарам стоит обратить внимание на то, что согласно договоренностям руководитель ЧВК "Вагнера" "уходит в Беларусь". Беларусь участник Союзного государства, в котором размещено российское ядерное оружие. А от Минска до Киева ближе, чем от Бахмута, да и до Варшавы недалеко", - подчеркнул политолог. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, чвк "вагнер", евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, общество