https://ria.ru/20230625/rossiya-1880309664.html
СМИ узнали, что в ООН не собираются рассматривать ситуацию в России
СМИ узнали, что в ООН не собираются рассматривать ситуацию в России - РИА Новости, 25.06.2023
СМИ узнали, что в ООН не собираются рассматривать ситуацию в России
В ООН, в том числе в Совбезе, на данный момент не собираются рассматривать ситуацию в России, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:06
2023-06-25T13:06
2023-06-25T13:06
в мире
россия
ростов-на-дону
евгений пригожин
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
оон
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В ООН, в том числе в Совбезе, на данный момент не собираются рассматривать ситуацию в России, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Как говорится в сообщении ТВ, "канцелярия генерального секретаря ООН и все пять постоянных членов Совета безопасности ООН... заявили..., что международная организация пока не будет заниматься" ситуацией в РФ. Председатель СБ ООН Лана Заки Нуссейбе заявила, что запросы на какие-либо действия не поступали. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
https://ria.ru/20230624/sanktsii-1880256589.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа, оон
В мире, Россия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа, ООН
СМИ узнали, что в ООН не собираются рассматривать ситуацию в России
CBS: в ООН пока не собираются рассматривать ситуацию в России после попытки мятежа