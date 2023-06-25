https://ria.ru/20230625/rossiya-1880309664.html

СМИ узнали, что в ООН не собираются рассматривать ситуацию в России

СМИ узнали, что в ООН не собираются рассматривать ситуацию в России - РИА Новости, 25.06.2023

СМИ узнали, что в ООН не собираются рассматривать ситуацию в России

В ООН, в том числе в Совбезе, на данный момент не собираются рассматривать ситуацию в России, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:06

2023-06-25T13:06

2023-06-25T13:06

в мире

россия

ростов-на-дону

евгений пригожин

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа

оон

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В ООН, в том числе в Совбезе, на данный момент не собираются рассматривать ситуацию в России, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Как говорится в сообщении ТВ, "канцелярия генерального секретаря ООН и все пять постоянных членов Совета безопасности ООН... заявили..., что международная организация пока не будет заниматься" ситуацией в РФ. Председатель СБ ООН Лана Заки Нуссейбе заявила, что запросы на какие-либо действия не поступали. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230624/sanktsii-1880256589.html

россия

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа, оон