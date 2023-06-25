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РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат - РИА Новости, 25.06.2023
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16:31 25.06.2023 (обновлено: 16:40 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/rggu-1880336259.html
РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат
РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат - РИА Новости, 25.06.2023
РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат
Все занятия, экзамены и практика в Российском государственном гуманитарном университете в понедельник переводятся в онлайн-формат, сообщается в официальном... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:31
2023-06-25T16:40
москва
общество
сергей собянин
российский государственный гуманитарный университет
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все занятия, экзамены и практика в Российском государственном гуманитарном университете в понедельник переводятся в онлайн-формат, сообщается в официальном телеграм-канале вуза. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. "Внимание! 26 июня 2023 года все учебные занятия, процедуры промежуточной и государственной итоговой аттестации, практика (если она проводится на базе РГГУ) переводятся в онлайн-формат", - говорится в сообщении. Отмечается, что по решению директора института, декана факультета или руководителя отделения отдельные виды учебной деятельности могут быть перенесены на другой день в пределах текущего семестра - до 30 июня. "Административные подразделения университета работают в очном режиме. Личного приема заявлений в приемную комиссию не будет. Работают только операторы с заявлениями, поданными через ЕПГУ или любым другим дистанционным способом", - заключили в вузе.
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москва, общество, сергей собянин, российский государственный гуманитарный университет, попытка вооруженного мятежа
Москва, Общество, Сергей Собянин, Российский государственный гуманитарный университет, Попытка вооруженного мятежа
РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат

Все занятия и экзамены в РГГУ в понедельник пройдут в онлайн-формате

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАбитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета
Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все занятия, экзамены и практика в Российском государственном гуманитарном университете в понедельник переводятся в онлайн-формат, сообщается в официальном телеграм-канале вуза.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем.
"Внимание! 26 июня 2023 года все учебные занятия, процедуры промежуточной и государственной итоговой аттестации, практика (если она проводится на базе РГГУ) переводятся в онлайн-формат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по решению директора института, декана факультета или руководителя отделения отдельные виды учебной деятельности могут быть перенесены на другой день в пределах текущего семестра - до 30 июня.
"Административные подразделения университета работают в очном режиме. Личного приема заявлений в приемную комиссию не будет. Работают только операторы с заявлениями, поданными через ЕПГУ или любым другим дистанционным способом", - заключили в вузе.
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Понедельник в МГУ объявили нерабочим днем
Вчера, 13:32
 
МоскваОбществоСергей СобянинРоссийский государственный гуманитарный университетПопытка вооруженного мятежа
 
 
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