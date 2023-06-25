https://ria.ru/20230625/rggu-1880336259.html
РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат
РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат - РИА Новости, 25.06.2023
РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат
Все занятия, экзамены и практика в Российском государственном гуманитарном университете в понедельник переводятся в онлайн-формат, сообщается в официальном... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:31
2023-06-25T16:31
2023-06-25T16:40
москва
общество
сергей собянин
российский государственный гуманитарный университет
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все занятия, экзамены и практика в Российском государственном гуманитарном университете в понедельник переводятся в онлайн-формат, сообщается в официальном телеграм-канале вуза. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. "Внимание! 26 июня 2023 года все учебные занятия, процедуры промежуточной и государственной итоговой аттестации, практика (если она проводится на базе РГГУ) переводятся в онлайн-формат", - говорится в сообщении. Отмечается, что по решению директора института, декана факультета или руководителя отделения отдельные виды учебной деятельности могут быть перенесены на другой день в пределах текущего семестра - до 30 июня. "Административные подразделения университета работают в очном режиме. Личного приема заявлений в приемную комиссию не будет. Работают только операторы с заявлениями, поданными через ЕПГУ или любым другим дистанционным способом", - заключили в вузе.
https://ria.ru/20230625/mgu-1880312963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, сергей собянин, российский государственный гуманитарный университет, попытка вооруженного мятежа
Москва, Общество, Сергей Собянин, Российский государственный гуманитарный университет, Попытка вооруженного мятежа
РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат
Все занятия и экзамены в РГГУ в понедельник пройдут в онлайн-формате