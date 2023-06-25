https://ria.ru/20230625/rggu-1880336259.html

РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат

РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат - РИА Новости, 25.06.2023

РГГУ в понедельник перейдет на онлайн-формат

Все занятия, экзамены и практика в Российском государственном гуманитарном университете в понедельник переводятся в онлайн-формат, сообщается в официальном... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:31

2023-06-25T16:31

2023-06-25T16:40

москва

общество

сергей собянин

российский государственный гуманитарный университет

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Все занятия, экзамены и практика в Российском государственном гуманитарном университете в понедельник переводятся в онлайн-формат, сообщается в официальном телеграм-канале вуза. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. "Внимание! 26 июня 2023 года все учебные занятия, процедуры промежуточной и государственной итоговой аттестации, практика (если она проводится на базе РГГУ) переводятся в онлайн-формат", - говорится в сообщении. Отмечается, что по решению директора института, декана факультета или руководителя отделения отдельные виды учебной деятельности могут быть перенесены на другой день в пределах текущего семестра - до 30 июня. "Административные подразделения университета работают в очном режиме. Личного приема заявлений в приемную комиссию не будет. Работают только операторы с заявлениями, поданными через ЕПГУ или любым другим дистанционным способом", - заключили в вузе.

https://ria.ru/20230625/mgu-1880312963.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, сергей собянин, российский государственный гуманитарный университет, попытка вооруженного мятежа