https://ria.ru/20230625/reka-1880314713.html
В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей
В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей - РИА Новости, 25.06.2023
В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей
Спасатели нашли тело второго из трех детей, пропавших при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:48
2023-06-25T13:48
2023-06-25T15:04
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Спасатели нашли тело второго из трех детей, пропавших при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщил региональный главк МЧС. "Найдено тело второго утонувшего ребенка. Продолжается поиск последнего ребенка", — говорится в релизе. Ранее сообщалось об обнаружении тела одного из детей.Накануне днем три мальчика восьми и десяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевка. Взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Тонувший мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег, после чего позвонил маме и рассказал о случившемся.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20230618/kuban-1879031116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей
МЧС сообщило об обнаружении тела второго из трех пропавших на реке в Приморье детей