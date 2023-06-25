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В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей - РИА Новости, 25.06.2023
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13:48 25.06.2023 (обновлено: 15:04 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/reka-1880314713.html
В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей
В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей - РИА Новости, 25.06.2023
В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей
Спасатели нашли тело второго из трех детей, пропавших при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:48
2023-06-25T15:04
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Спасатели нашли тело второго из трех детей, пропавших при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщил региональный главк МЧС. "Найдено тело второго утонувшего ребенка. Продолжается поиск последнего ребенка", — говорится в релизе. Ранее сообщалось об обнаружении тела одного из детей.Накануне днем три мальчика восьми и десяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевка. Взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Тонувший мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег, после чего позвонил маме и рассказал о случившемся.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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россия
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россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей

МЧС сообщило об обнаружении тела второго из трех пропавших на реке в Приморье детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Спасатели нашли тело второго из трех детей, пропавших при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщил региональный главк МЧС.
"Найдено тело второго утонувшего ребенка. Продолжается поиск последнего ребенка", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось об обнаружении тела одного из детей.
Накануне днем три мальчика восьми и десяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевка. Взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Тонувший мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег, после чего позвонил маме и рассказал о случившемся.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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РоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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