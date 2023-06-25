https://ria.ru/20230625/reka-1880314713.html

В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей

В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей - РИА Новости, 25.06.2023

В Приморье нашли тело второго из пропавших на реке детей

Спасатели нашли тело второго из трех детей, пропавших при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:48

2023-06-25T13:48

2023-06-25T15:04

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Спасатели нашли тело второго из трех детей, пропавших при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщил региональный главк МЧС. "Найдено тело второго утонувшего ребенка. Продолжается поиск последнего ребенка", — говорится в релизе. Ранее сообщалось об обнаружении тела одного из детей.Накануне днем три мальчика восьми и десяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевка. Взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Тонувший мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег, после чего позвонил маме и рассказал о случившемся.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20230618/kuban-1879031116.html

россия

приморский край

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край