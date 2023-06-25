Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 25.06.2023 (обновлено: 14:53 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/pvo-1880324372.html
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона - РИА Новости, 25.06.2023
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", 4 беспилотника и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:34
2023-06-25T14:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788206283_0:3:2950:1662_1920x0_80_0_0_764c92fa34f180a9569d7cef84e27388.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", 4 беспилотника и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Системами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха Луганской народной республики, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены: 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10348 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11179 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788206283_465:0:2798:1750_1920x0_80_0_0_655787fc08b8f5a7e4bca0f49f6f7bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона

Минобороны России: ПВО за сутки сбила ракету "Точка-У", снаряд РСЗО HIMARS и четыре дрона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРК "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает в зоне спецоперации на Украине
ЗРК Бук-МЗ Вооруженных сил России работает в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
ЗРК "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает в зоне спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", 4 беспилотника и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Системами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха Луганской народной республики, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены: 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10348 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11179 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 июня, 19:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала