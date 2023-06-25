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Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона - РИА Новости, 25.06.2023
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", 4 беспилотника и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:34
2023-06-25T14:34
2023-06-25T14:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", 4 беспилотника и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Системами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха Луганской народной республики, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены: 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10348 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11179 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона
Минобороны России: ПВО за сутки сбила ракету "Точка-У", снаряд РСЗО HIMARS и четыре дрона