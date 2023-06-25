https://ria.ru/20230625/pvo-1880324372.html

Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона

Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона - РИА Новости, 25.06.2023

Российская ПВО сбила ракету "Точка-У", снаряд HIMARS и четыре дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", 4 беспилотника и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:34

2023-06-25T14:34

2023-06-25T14:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", 4 беспилотника и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Системами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха Луганской народной республики, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены: 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10348 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11179 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)