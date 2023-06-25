https://ria.ru/20230625/pozhar-1880370108.html

Прокуратура назвала возможную причину пожара в многоэтажке в Королеве

Прокуратура назвала возможную причину пожара в многоэтажке в Королеве - РИА Новости, 25.06.2023

Прокуратура назвала возможную причину пожара в многоэтажке в Королеве

Причиной возгорания в квартире многоэтажного дома в Королеве, по предварительным данным, мог стать поджог, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T22:57

2023-06-25T22:57

2023-06-25T23:03

происшествия

королев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Причиной возгорания в квартире многоэтажного дома в Королеве, по предварительным данным, мог стать поджог, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, эвакуировали 10 человек. Два человека, мужчина и женщина, погибли при пожаре. Один из погибших - сотрудник 80-й пожарно-спасательной части."По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуратура Королева контролирует соблюдение прав жильцов и устанавливает причины произошедшего. На месте работает заместитель прокурора Королева Андрей Нехорошев.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

королев

московская область (подмосковье)

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происшествия, королев, московская область (подмосковье)