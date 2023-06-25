https://ria.ru/20230625/pozhar-1880368898.html
Один из погибших при возгорании квартиры в Королеве был пожарным
Один из погибших при возгорании квартиры в Королеве был пожарным - РИА Новости, 25.06.2023
Один из погибших при возгорании квартиры в Королеве был пожарным
Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Королеве локализован на площади 40 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T22:41
2023-06-25T22:41
2023-06-25T22:51
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Королеве локализован на площади 40 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, эвакуировали 10 человек. Два человека, мужчина и женщина, погибли при пожаре."Один из погибших во время пожара был сотрудником 80-й пожарно-спасательной части", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, королев
Один из погибших при возгорании квартиры в Королеве был пожарным
Один из погибших при возгорании квартиры в многоэтажке в Королеве был пожарным
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Королеве локализован на площади 40 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, эвакуировали 10 человек. Два человека, мужчина и женщина, погибли при пожаре.
"Один из погибших во время пожара был сотрудником 80-й пожарно-спасательной части", - сказал собеседник агентства.
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