https://ria.ru/20230625/pozhar-1880368898.html

Один из погибших при возгорании квартиры в Королеве был пожарным

Один из погибших при возгорании квартиры в Королеве был пожарным - РИА Новости, 25.06.2023

Один из погибших при возгорании квартиры в Королеве был пожарным

Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Королеве локализован на площади 40 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T22:41

2023-06-25T22:41

2023-06-25T22:51

происшествия

королев

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Королеве локализован на площади 40 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, эвакуировали 10 человек. Два человека, мужчина и женщина, погибли при пожаре."Один из погибших во время пожара был сотрудником 80-й пожарно-спасательной части", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

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2023

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происшествия, королев