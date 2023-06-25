https://ria.ru/20230625/pozhar-1880368742.html
Число жертв при пожаре в подмосковном Королеве возросло до двух человек
Число жертв при пожаре в подмосковном Королеве возросло до двух человек - РИА Новости, 25.06.2023
Число жертв при пожаре в подмосковном Королеве возросло до двух человек
Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T22:36
2023-06-25T22:36
2023-06-25T22:37
королев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."При пожаре в многоэтажном доме в Королеве погибли два человека: мужчина и женщина", - заявил представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуировали 10 человек.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
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РИА Новости
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королев, происшествия
Число жертв при пожаре в подмосковном Королеве возросло до двух человек
Число жертв при пожаре в доме в подмосковном Королеве возросло до двух человек
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"При пожаре в многоэтажном доме в Королеве погибли два человека: мужчина и женщина", - заявил представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуировали 10 человек.
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