https://ria.ru/20230625/pozhar-1880367947.html
При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек
При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек - РИА Новости, 25.06.2023
При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек
Один человек, по предварительным данным, погиб при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T22:22
2023-06-25T22:22
2023-06-25T22:36
происшествия
королев
кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Королеве", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуировали 10 человек.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
королев
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, королев, кемерово
Происшествия, Королев, Кемерово
При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек
При пожаре в квартире 25-этажного дома в подмосковном Королеве погиб человек
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Королеве", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуировали 10 человек.
Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах