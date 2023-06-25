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При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек - РИА Новости, 25.06.2023
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22:22 25.06.2023 (обновлено: 22:36 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/pozhar-1880367947.html
При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек
При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек - РИА Новости, 25.06.2023
При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек
Один человек, по предварительным данным, погиб при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T22:22
2023-06-25T22:36
происшествия
королев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Королеве", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуировали 10 человек.
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происшествия, королев, кемерово
Происшествия, Королев, Кемерово
При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек

При пожаре в квартире 25-этажного дома в подмосковном Королеве погиб человек

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Королеве", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуировали 10 человек.
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ПроисшествияКоролевКемерово
 
 
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