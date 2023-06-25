https://ria.ru/20230625/pozhar-1880367947.html

При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек

При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек - РИА Новости, 25.06.2023

При пожаре в многоэтажке в Королеве погиб человек

Один человек, по предварительным данным, погиб при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T22:22

2023-06-25T22:22

2023-06-25T22:36

происшествия

королев

кемерово

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Королеве", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуировали 10 человек.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

королев

кемерово

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2023

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происшествия, королев, кемерово