https://ria.ru/20230625/pozhar-1880367570.html

В многоэтажном доме в Королеве загорелась квартира

В многоэтажном доме в Королеве загорелась квартира - РИА Новости, 25.06.2023

В многоэтажном доме в Королеве загорелась квартира

Квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуированы 10 человек, информация по пострадавшим уточняется, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T22:17

2023-06-25T22:17

2023-06-25T22:26

происшествия

королев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуированы 10 человек, информация по пострадавшим уточняется, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."В 21.13 поступил сигнал о пожаре в жилом доме по адресу Королёв, улица Пионерская, дом 13, корпус 3, подъезд 3, квартира на 14 этаже в 25-ти этажном доме. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. Эвакуировано 10 человек. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

королев

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2023

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происшествия, королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)