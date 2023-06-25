https://ria.ru/20230625/pozhar-1880367570.html
В многоэтажном доме в Королеве загорелась квартира
В многоэтажном доме в Королеве загорелась квартира - РИА Новости, 25.06.2023
В многоэтажном доме в Королеве загорелась квартира
Квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуированы 10 человек, информация по пострадавшим уточняется, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T22:17
2023-06-25T22:17
2023-06-25T22:26
происшествия
королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в подмосковном Королеве, эвакуированы 10 человек, информация по пострадавшим уточняется, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."В 21.13 поступил сигнал о пожаре в жилом доме по адресу Королёв, улица Пионерская, дом 13, корпус 3, подъезд 3, квартира на 14 этаже в 25-ти этажном доме. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. Эвакуировано 10 человек. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
королев
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Королев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоэтажном доме в Королеве загорелась квартира
В 25-этажном доме в подмосковном Королеве загорелась квартира, эвакуировали десять человек