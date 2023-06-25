https://ria.ru/20230625/pozhar-1880298113.html

Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали

Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали - РИА Новости, 25.06.2023

Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в пельменном цехе в Тольятти Самарской области на площади 500 квадратных метров, никто пострадал, сообщили в областном... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:58

2023-06-25T10:58

2023-06-25T10:58

происшествия

тольятти

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в пельменном цехе в Тольятти Самарской области на площади 500 квадратных метров, никто пострадал, сообщили в областном главке МЧС. Пожар произошел в воскресенья утром в пельменном цехе в Тольятти, самостоятельно эвакуировались 95 человек. На первом и втором этажах с выходом на кровлю горел трансформатор. В 10.50 (9.50 мск) пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. "В 11.05 (10.05 мск) - ликвидация открытого горения", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.

https://ria.ru/20230623/pozhar-1880102391.html

тольятти

самарская область

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происшествия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)