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Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали
Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали - РИА Новости, 25.06.2023
Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение в пельменном цехе в Тольятти Самарской области на площади 500 квадратных метров, никто пострадал, сообщили в областном... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:58
2023-06-25T10:58
2023-06-25T10:58
происшествия
тольятти
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в пельменном цехе в Тольятти Самарской области на площади 500 квадратных метров, никто пострадал, сообщили в областном главке МЧС. Пожар произошел в воскресенья утром в пельменном цехе в Тольятти, самостоятельно эвакуировались 95 человек. На первом и втором этажах с выходом на кровлю горел трансформатор. В 10.50 (9.50 мск) пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. "В 11.05 (10.05 мск) - ликвидация открытого горения", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.
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происшествия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение в пельменном цехе в Тольятти
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в пельменном цехе в Тольятти Самарской области на площади 500 квадратных метров, никто пострадал, сообщили в областном главке МЧС.
Пожар произошел в воскресенья утром в пельменном цехе в Тольятти, самостоятельно эвакуировались 95 человек. На первом и втором этажах с выходом на кровлю горел трансформатор. В 10.50 (9.50 мск) пожар локализовали на площади 500 квадратных метров.
"В 11.05 (10.05 мск) - ликвидация открытого горения", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Уточняется, что пострадавших и погибших нет.
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