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Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали

Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали - РИА Новости, 25.06.2023

Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали

Пожар в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров локализован, сообщается в телеграм-канале ГУМЧС по Самарской области. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:15

2023-06-25T10:15

2023-06-25T10:15

происшествия

самарская область

тольятти

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров локализован, сообщается в телеграм-канале ГУМЧС по Самарской области. Пожар произошел в воскресенья утром в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек. На первом и втором этажах с выходом на кровлю горит трансформатор. "В 10.50 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230625/pozhar-1880272252.html

самарская область

тольятти

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происшествия, самарская область, тольятти