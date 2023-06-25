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Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали - РИА Новости, 25.06.2023
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10:15 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/pozhar-1880290550.html
Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали
Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали - РИА Новости, 25.06.2023
Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали
Пожар в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров локализован, сообщается в телеграм-канале ГУМЧС по Самарской области. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:15
2023-06-25T10:15
происшествия
самарская область
тольятти
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров локализован, сообщается в телеграм-канале ГУМЧС по Самарской области. Пожар произошел в воскресенья утром в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек. На первом и втором этажах с выходом на кровлю горит трансформатор. "В 10.50 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, самарская область, тольятти
Происшествия, Самарская область, Тольятти
Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали

Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали на площади 500 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области Ликвидация пожара в здании пельменного цеха в Тольятти
Ликвидация пожара в здании пельменного цеха в Тольятти - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Ликвидация пожара в здании пельменного цеха в Тольятти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров локализован, сообщается в телеграм-канале ГУМЧС по Самарской области.
Пожар произошел в воскресенья утром в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 95 человек. На первом и втором этажах с выходом на кровлю горит трансформатор.
"В 10.50 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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