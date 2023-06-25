https://ria.ru/20230625/politika-1880374213.html

Посла Украины вызовут в МИД Израиля после обвинений в пророссийской позиции

Посла Украины вызовут в МИД Израиля после обвинений в пророссийской позиции - РИА Новости, 25.06.2023

Посла Украины вызовут в МИД Израиля после обвинений в пророссийской позиции

Представитель МИД Израиля подтвердил РИА Новости, что внешнеполитическое ведомство вызовет посла Украины Евгения Корнийчука после заявления посольства Украины в РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T23:53

2023-06-25T23:53

2023-06-25T23:53

специальная военная операция на украине

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украина

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сергей лавров

биньямин нетаньяху

владимир путин

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Представитель МИД Израиля подтвердил РИА Новости, что внешнеполитическое ведомство вызовет посла Украины Евгения Корнийчука после заявления посольства Украины в Тель-Авиве, в котором позиция Израиля по украинском конфликту была названа "пророссийской", а в адрес правительства еврейского государства содержались упреки по поводу "практически отсутствующей" помощи Киеву. Ранее в воскресенье на закрытом брифинге для израильских журналистов глава МИД страны Эли Коэн сообщил, что украинский посол будет вызван в МИД для вынесения выговора, назвав заявление посольства Украины "резким и неприемлемым". Ранее в воскресенье посольство Украины в Тель-Авиве опубликовало заявление, содержащее упреки в адрес руководства Израиля по поводу того, что еврейское государства делает недостаточно для помощи Киеву в конфликте с Россией. В украинском посольстве заявили, что "нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией", добавив, что израильская гуманитарная помощь Киеву "практически отсутствует". Недавний визит Коэна в Киев в посольстве назвали "бесплодным", а аргументы израильского премьера Биньямина Нетаньяху по поводу причин отказа от поставок оружия Украине - "вымышленными и спекулятивными". В заявлении посольства Украины в Израиле подчеркивается, что "израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией". "В действительности же на местах так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как явная пророссийская позиция", - утверждает дипмиссия. Посольство Украины в Израиле призвало израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Киев оборонительными средствами. "Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории", - отмечается в заявлении. После публикации заявления украинского посольства Коэн заявил в интервью израильскому армейскому радио, что Израиль не намерен дискутировать с Киевом по поводу своей политики в вопросах оказания помощи Украине, так как Израиль уже выбрал "правильную сторону истории" и не раз высказывался о своей позиции по украинскому конфликту, в том числе в защиту территориальной целостности Украины. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html

https://ria.ru/20230622/posol-1879877346.html

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