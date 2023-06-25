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КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 25.06.2023
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15:06 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/podderzhka-1880327529.html
КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"
КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 25.06.2023
КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"
Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль на встрече с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой заявил о поддержке России в ситуации вокруг мятежа РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:06
2023-06-25T15:06
в мире
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
владимир путин
пхеньян
белоруссия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль на встрече с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой заявил о поддержке России в ситуации вокруг мятежа ЧВК "Вагнер", передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). "Во время беседы заместитель министра сказал, что несомненно уверен, что возникший в России вооруженный мятеж будет беспрепятственно подавлен в соответствии со стремлением народа России... отметив, что (КНДР - ред.) будет оказать мощную поддержку любому выбору и решению руководства России", - говорится в сообщении агентства. Заместитель министра иностранных дел КНДР также выразил "уверенность, что стойкая армия и народ России непременно преодолеют все испытания, трудности и одержат героическую победу в специальной военной операции на Украине". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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в мире, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, владимир путин, пхеньян, белоруссия, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин, Владимир Путин, Пхеньян, Белоруссия, Попытка вооруженного мятежа
КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"

ЦТАК: МИД КНДР выразил поддержку России в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль на встрече с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой заявил о поддержке России в ситуации вокруг мятежа ЧВК "Вагнер", передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
"Во время беседы заместитель министра сказал, что несомненно уверен, что возникший в России вооруженный мятеж будет беспрепятственно подавлен в соответствии со стремлением народа России... отметив, что (КНДР - ред.) будет оказать мощную поддержку любому выбору и решению руководства России", - говорится в сообщении агентства.
Заместитель министра иностранных дел КНДР также выразил "уверенность, что стойкая армия и народ России непременно преодолеют все испытания, трудности и одержат героическую победу в специальной военной операции на Украине".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
Вчера, 12:03
 
В миреРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Евгений ПригожинВладимир ПутинПхеньянБелоруссияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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