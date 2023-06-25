https://ria.ru/20230625/podderzhka-1880327529.html

КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"

КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 25.06.2023

КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль на встрече с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой заявил о поддержке России в ситуации вокруг мятежа РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:06

2023-06-25T15:06

2023-06-25T15:06

в мире

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений пригожин

владимир путин

пхеньян

белоруссия

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c9371e91e65c2f993c505a79da81236.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль на встрече с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой заявил о поддержке России в ситуации вокруг мятежа ЧВК "Вагнер", передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). "Во время беседы заместитель министра сказал, что несомненно уверен, что возникший в России вооруженный мятеж будет беспрепятственно подавлен в соответствии со стремлением народа России... отметив, что (КНДР - ред.) будет оказать мощную поддержку любому выбору и решению руководства России", - говорится в сообщении агентства. Заместитель министра иностранных дел КНДР также выразил "уверенность, что стойкая армия и народ России непременно преодолеют все испытания, трудности и одержат героическую победу в специальной военной операции на Украине". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html

россия

пхеньян

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, владимир путин, пхеньян, белоруссия, попытка вооруженного мятежа