https://ria.ru/20230625/podderzhka-1880327529.html
КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"
КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 25.06.2023
КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"
Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль на встрече с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой заявил о поддержке России в ситуации вокруг мятежа РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:06
2023-06-25T15:06
2023-06-25T15:06
в мире
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
владимир путин
пхеньян
белоруссия
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c9371e91e65c2f993c505a79da81236.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль на встрече с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой заявил о поддержке России в ситуации вокруг мятежа ЧВК "Вагнер", передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). "Во время беседы заместитель министра сказал, что несомненно уверен, что возникший в России вооруженный мятеж будет беспрепятственно подавлен в соответствии со стремлением народа России... отметив, что (КНДР - ред.) будет оказать мощную поддержку любому выбору и решению руководства России", - говорится в сообщении агентства. Заместитель министра иностранных дел КНДР также выразил "уверенность, что стойкая армия и народ России непременно преодолеют все испытания, трудности и одержат героическую победу в специальной военной операции на Украине". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html
россия
пхеньян
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c24f188f5a8470e025fc73444c5ff52f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, владимир путин, пхеньян, белоруссия, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин, Владимир Путин, Пхеньян, Белоруссия, Попытка вооруженного мятежа
КНДР выразила России поддержку в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"
ЦТАК: МИД КНДР выразил поддержку России в ситуации с попыткой мятежа ЧВК "Вагнер"