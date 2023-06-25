https://ria.ru/20230625/patriarkh-1880300721.html

Патриарх Кирилл проводит богослужение у иконы "Троица"

Патриарх Кирилл проводит богослужение у иконы "Троица" - РИА Новости, 25.06.2023

Патриарх Кирилл проводит богослужение у иконы "Троица"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в храме Христа Спасителя, у "Троицы" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T11:13

2023-06-25T11:13

2023-06-25T13:13

религия

сергий радонежский

патриарх кирилл (владимир гундяев)

троице-сергиева лавра

москва

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в храме Христа Спасителя, у "Троицы" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости. В мае Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. С 3 июня икона находится в храме Христа Спасителя, ожидается, что она пробудет там по крайней мере до 18 июля — Дня памяти преподобного Сергия Радонежского. "Воззрением на Святую Троицу" преподобный Сергий, основавший Троице-Сергиеву лавру, учил преодолевать распри в мире. Икона, которая считается шедевром древнерусской живописи, была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 1920-х годов, а при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2022 году на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского икону доставляли для поклонения в лавру.

https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html

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сергий радонежский, патриарх кирилл (владимир гундяев), троице-сергиева лавра, москва