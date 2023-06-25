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Патриарх Кирилл проводит богослужение у иконы "Троица" - РИА Новости, 25.06.2023
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Религия
 
11:13 25.06.2023 (обновлено: 13:13 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/patriarkh-1880300721.html
Патриарх Кирилл проводит богослужение у иконы "Троица"
Патриарх Кирилл проводит богослужение у иконы "Троица" - РИА Новости, 25.06.2023
Патриарх Кирилл проводит богослужение у иконы "Троица"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в храме Христа Спасителя, у "Троицы" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:13
2023-06-25T13:13
религия
сергий радонежский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
троице-сергиева лавра
москва
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в храме Христа Спасителя, у "Троицы" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости. В мае Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. С 3 июня икона находится в храме Христа Спасителя, ожидается, что она пробудет там по крайней мере до 18 июля — Дня памяти преподобного Сергия Радонежского. "Воззрением на Святую Троицу" преподобный Сергий, основавший Троице-Сергиеву лавру, учил преодолевать распри в мире. Икона, которая считается шедевром древнерусской живописи, была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 1920-х годов, а при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2022 году на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского икону доставляли для поклонения в лавру.
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сергий радонежский, патриарх кирилл (владимир гундяев), троице-сергиева лавра, москва
Религия, Сергий Радонежский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Троице-Сергиева лавра, Москва
Патриарх Кирилл проводит богослужение у иконы "Троица"

Патриарх Кирилл служит у иконы Троицы, взором на которую святой Сергий учил изживать рознь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители у иконы Святой Троицы
Священнослужители у иконы Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Священнослужители у иконы Святой Троицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в храме Христа Спасителя, у "Троицы" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости.
В мае Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. С 3 июня икона находится в храме Христа Спасителя, ожидается, что она пробудет там по крайней мере до 18 июля — Дня памяти преподобного Сергия Радонежского. "Воззрением на Святую Троицу" преподобный Сергий, основавший Троице-Сергиеву лавру, учил преодолевать распри в мире.
Икона, которая считается шедевром древнерусской живописи, была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 1920-х годов, а при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2022 году на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского икону доставляли для поклонения в лавру.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ФОМ: больше половины россиян поддержали передачу "Троицы" Рублева РПЦ
23 июня, 18:05
 
РелигияСергий РадонежскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Троице-Сергиева лавраМосква
 
 
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