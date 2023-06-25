https://ria.ru/20230625/ozon-1880313787.html

Ozon возобновил прием заказов в южных регионах России

Ozon возобновил прием заказов в южных регионах России - РИА Новости, 25.06.2023

Ozon возобновил прием заказов в южных регионах России

Ozon возобновил прием заказов в южных регионах России, пункты выдачи также возвращаются к привычному режиму работы, сообщает компания. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:34

2023-06-25T13:34

2023-06-25T13:42

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экономика

ростов-на-дону

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ozon возобновил прием заказов в южных регионах России, пункты выдачи также возвращаются к привычному режиму работы, сообщает компания."Заказы на Ozon снова можно оформлять из любого региона. Заказы, которые не смогли привезти клиентам вчера, уже начали доставлять - стараемся сделать это как можно скорее", - говорится в сообщении.Отмечается, что площадка также снова принимает товары продавцов на складах, в сортировочных центрах и пунктах выдачи в обычном режиме."Пункты выдачи заказов в Ростове-на-Дону возвращаются в привычный режим работы - временно закрытые точки уже открываются, некоторые откроются завтра. Сроки хранения заказов мы продлили, чтобы все успели забрать свои покупки… Сервис Ozon fresh в Ростове-на-Дону вернулся к стандартной работе и доставляет клиентам заказы", - добавляется в сообщении.Ранее в субботу Ozon сообщил, что временно ограничил возможность оформления заказов для покупателей и отгрузку товаров в южных регионах России. Уточнялось, что рейтинги продавцов, которые не могут сделать отгрузку товаров, не пострадают. Про этом сроки хранения заказов продлевались, если пункт работал с перебоями.

https://ria.ru/20230625/rezhim-1880307680.html

https://ria.ru/20230625/meropriyatiya-1880307204.html

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россия, ozon, экономика, ростов-на-дону