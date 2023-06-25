https://ria.ru/20230625/otravlenie-1880363743.html

На Урале около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением

На Урале около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 25.06.2023

На Урале около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением

Около 40 курсантов Уральского юридического института МВД в Екатеринбурге госпитализированы в больницу из-за отравления, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T21:17

2023-06-25T21:17

2023-06-25T21:17

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Около 40 курсантов Уральского юридического института МВД в Екатеринбурге госпитализированы в больницу из-за отравления, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. "(Госпитализированы) 36 человек. Состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства. Прокуратура региона организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью курсантов с симптомами кишечной инфекции. Ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении.

https://ria.ru/20230620/shaurma-1879330998.html

екатеринбург

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область