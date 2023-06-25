https://ria.ru/20230625/otravlenie-1880363743.html
На Урале около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением
На Урале около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 25.06.2023
На Урале около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением
Около 40 курсантов Уральского юридического института МВД в Екатеринбурге госпитализированы в больницу из-за отравления, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:17
2023-06-25T21:17
2023-06-25T21:17
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Около 40 курсантов Уральского юридического института МВД в Екатеринбурге госпитализированы в больницу из-за отравления, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. "(Госпитализированы) 36 человек. Состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства. Прокуратура региона организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью курсантов с симптомами кишечной инфекции. Ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении.
https://ria.ru/20230620/shaurma-1879330998.html
екатеринбург
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
На Урале около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением
В Екатеринбурге 36 курсантов юридического института МВД госпитализировали с отравлением
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Около 40 курсантов Уральского юридического института МВД в Екатеринбурге госпитализированы в больницу из-за отравления, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.
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"(Госпитализированы) 36 человек. Состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура региона организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью курсантов с симптомами кишечной инфекции. Ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении.
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