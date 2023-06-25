https://ria.ru/20230625/oches-1879992776.html

День Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)

День Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) - РИА Новости, 25.06.2023

День Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)

Организация черноморского экономического сотрудничества, ОЧЭС (Organization of Black Sea Economic Cooperation, BSEC) – межправительственная организация,... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T01:30

2023-06-25T01:30

2023-06-25T01:30

справки

россия

организация черноморского экономического сотрудничества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797507286_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_ae99756b689f8840ae97fa193e92944b.jpg

Организация черноморского экономического сотрудничества, ОЧЭС (Organization of Black Sea Economic Cooperation, BSEC) – межправительственная организация, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в Черноморском регионе. Черноморское экономическое сотрудничество возникло как региональная инициатива 25 июня 1992 года для развития кооперации в Черноморском регионе, о чем в Стамбуле (Турция) была подписана соответствующая декларация. Ежегодно в годовщину создания Организации Черноморского экономического сотрудничества отмечается День ОЧЭС.Со вступлением в силу Устава 1 мая 1999 года ЧЭС приобрело международно-правовой статус и было преобразовано в полноценную региональную экономическую организацию – Организацию Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).Цель организации – более тесное экономическое сотрудничество стран-участниц, свободное передвижение товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграция экономик этих стран в мировую экономическую систему.Членами ОЧЭС являются: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Северная Македония, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Наблюдателями в организации являются Египет, Германия, Израиль, Италия, Словакия, Тунис, а также Европейская комиссия, Секретариат Энергетической Хартии, Комиссия по защите Черного моря от загрязнения, Международный Черноморский клуб.Среди партнеров по отраслевому диалогу – Иран, Южная Корея, Международная ассоциация судовладельцев Черноморского бассейна (БИНСА), Союз ассоциаций автомобильного транспорта в регионе Черноморского экономического сотрудничества (BSEC-URTA), Сеть черноморских университетов (BSUN) и другие.ОЧЭС обладает статусом наблюдателя в ООН. Председательство в организации полугодовое, на ротационной основе. В настоящее время в организации председательствует Сербия (январь-июнь 2023 года). Основным регулярным органом, принимающим решения в ОЧЭС, является Совет министров иностранных дел, который собирается два раза в год. Главы государств или правительств государств-членов обычно встречаются раз в пять лет.Комитет старших должностных лиц представляет министров иностранных дел, действует от их имени и собирается четыре раза в год.Советом министров иностранных дел учреждаются вспомогательные органы – рабочие группы и группы экспертов.Вся деятельность, осуществляемая в рамках ОЧЭС, координируется действующим председателем, который обеспечивает надлежащее проведение процедур ОЧЭС, а также выполнение резолюций и решений, принятых Советом. В настоящее время должность генерального секретаря ОЧЭС занимает представитель Румынии Лазар Команеску. Межведомственная архитектура ЧЭС включает 18 отраслевых рабочих групп (РГ): по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям и др. В настоящее время Россия является координатором групп по банковской деятельности и финансам и по борьбе с оргпреступностью. В систему ОЧЭС также входят:– Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, представляющая национальные парламенты государств-членов, обеспечивает постоянную поддержку процесса черноморского сотрудничества на консультативной основе;– Деловой совет ЧЭС – международная неправительственная организация, состоящая из представителей деловых кругов государств-членов ОЧЭС, целью которой является улучшению деловой среды во всем Черноморском регионе и привлечение иностранных инвестиций;– Черноморский банк торговли и развития, базирующийся в Салониках (Греция), поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя торговое и проектное финансирование, гарантии и капитал для проектов развития как государственных, так и частных предприятий в странах-членах ОЧЭС;– Международный центр черноморских исследований (ICBSS), базирующийся в Афинах (Греция), является некоммерческой организацией, выполняющей двойную функцию: это независимое научно-исследовательское и учебное учреждение, выступает в качестве "мозгового центра" ОЧЭС. Координационный центр ОЧЭС по обмену статистическими данными и экономической информацией, базирующийся в Анкаре (Турция), был создан как подразделение Турецкого статистического института. Целью центра является сбор, координация и распространение статистической и экономической информации для государств-членов.Содержательными рамками для сотрудничества стран-членов ЧЭС служит принятая в июне 2012 года на заседании СМИД в Белграде "Экономическая повестка дня: к укреплению партнерства ЧЭС". В качестве крупного перспективного проекта инициировано создание Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря (подготовлен Минтрансом России) и развитие морских магистралей в регионе ЧЭС. Ведется согласование проекта меморандума о развитии мультимодальных грузовых и пассажирских паромных линий (подготовлен Минтрансом России).С 2018 года ежегодно проводится Международная конференция "Управление рисками в энергетике" при поддержке Минэнерго России, которая утвердилась в качестве одного из крупных мероприятий в календаре организации. Очередная шестая конференция прошла в онлайн-формате 13 апреля 2023 года. С апреля 2017 года рассматривается вопрос о заключении меморандума о взаимопонимании между ЧЭС и ЕАЭС, подписание которого блокируют по политическим мотивам Украина, Грузия, Румыния, Болгария.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, организация черноморского экономического сотрудничества