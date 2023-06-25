https://ria.ru/20230625/obstrely-1880268830.html

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.06.2023

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 157 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T00:30

2023-06-25T00:30

2023-06-25T00:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 157 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 157 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 36 обстрелов.

https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880248990.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка, происшествия