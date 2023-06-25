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Число пострадавших при обстреле Донецка ВСУ возросло до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Донецка ВСУ возросло до пяти человек - РИА Новости, 25.06.2023

Число пострадавших при обстреле Донецка ВСУ возросло до пяти человек

Число пострадавших от обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками выросло до пяти человек, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T19:06

2023-06-25T19:06

2023-06-25T19:14

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Число пострадавших от обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками выросло до пяти человек, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее местный телеканал "Юнион" сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками."Ранения получили пять гражданских лиц: парень 2005 года рождения, мужчины 1973, 1999, 2000 года рождения и женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении.В представительстве республики добавили, что в результате украинского обстрела города в 13.20 ранение получила женщина 1956 года рождения.

донецк

донецкая народная республика

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"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости. 2023-06-25T19:06 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, донецкая народная республика