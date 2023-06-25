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Число пострадавших при обстреле Донецка ВСУ возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Донецка ВСУ возросло до пяти человек - РИА Новости, 25.06.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка ВСУ возросло до пяти человек
Число пострадавших от обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками выросло до пяти человек, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T19:06
2023-06-25T19:06
2023-06-25T19:14
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Число пострадавших от обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками выросло до пяти человек, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее местный телеканал "Юнион" сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками."Ранения получили пять гражданских лиц: парень 2005 года рождения, мужчины 1973, 1999, 2000 года рождения и женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении.В представительстве республики добавили, что в результате украинского обстрела города в 13.20 ранение получила женщина 1956 года рождения.
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"Полетели стекла, грохот, крик" – жители Донецка об ударе ВСУ по центру города
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2023-06-25T19:06
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донецк, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Донецка ВСУ возросло до пяти человек
СЦКК: число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка ВСУ выросло до пяти человек