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Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная - РИА Новости, 25.06.2023
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08:32 25.06.2023 (обновлено: 08:51 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/obstanovka-1880278598.html
Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная
Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная - РИА Новости, 25.06.2023
Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная
Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная, движение по Буденновскому проспекту возобновлено, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T08:32
2023-06-25T08:51
россия
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
безопасность
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная, движение по Буденновскому проспекту возобновлено, передаёт корреспондент РИА Новости. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
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7 495 645-6601
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Обстановка у штаба ЮВО после ухода ЧВК "Вагнер"
Обстановка у штаба ЮВО после ухода ЧВК "Вагнер"
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россия, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, безопасность, ростов-на-дону
Россия, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность, Ростов-на-Дону
Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная

Обстановка вокруг штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная, движение по Буденновскому проспекту возобновлено, передаёт корреспондент РИА Новости.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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РоссияЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежаБезопасностьРостов-на-Дону
 
 
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