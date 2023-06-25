https://ria.ru/20230625/obstanovka-1880278598.html

Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная

Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная - РИА Новости, 25.06.2023

Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная

Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная, движение по Буденновскому проспекту возобновлено, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T08:32

2023-06-25T08:32

2023-06-25T08:51

россия

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

безопасность

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная, движение по Буденновскому проспекту возобновлено, передаёт корреспондент РИА Новости. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

ростов-на-дону

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Обстановка у штаба ЮВО после ухода ЧВК "Вагнер" Обстановка у штаба ЮВО после ухода ЧВК "Вагнер" 2023-06-25T08:32 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, безопасность, ростов-на-дону