Нидерланды призвали соотечественников покинуть Россию
МИД Нидерландов призвал соотечественников покинуть Россию из-за непредсказуемости ситуации
Флаг Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Нидерланды призывают соотечественников покинуть Россию и не приезжать туда из-за "непредсказуемой" ситуации, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД страны.
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"Учитывая развитие событий, ужесточение режима безопасности в России и высокую степень непредсказуемости настоятельно рекомендуется не приезжать в Россию и немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для всей страны теперь действует красный - критический - цветовой код.
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"Следите за новостями, будьте осторожны, если вам все-таки придется выйти на улицу, и всегда берите с собой документы, удостоверяющие личность", - рекомендовали в ведомстве.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.