https://ria.ru/20230625/niderlandy-1880304611.html

Нидерланды призвали соотечественников покинуть Россию

Нидерланды призвали соотечественников покинуть Россию - РИА Новости, 25.06.2023

Нидерланды призвали соотечественников покинуть Россию

Нидерланды призывают соотечественников покинуть Россию и не приезжать туда из-за "непредсказуемой" ситуации, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:01

2023-06-25T12:01

2023-06-25T12:01

в мире

россия

нидерланды

попытка вооруженного мятежа

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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Нидерланды призывают соотечественников покинуть Россию и не приезжать туда из-за "непредсказуемой" ситуации, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД страны. "Учитывая развитие событий, ужесточение режима безопасности в России и высокую степень непредсказуемости настоятельно рекомендуется не приезжать в Россию и немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении. Отмечается, что для всей страны теперь действует красный - критический - цветовой код. "Следите за новостями, будьте осторожны, если вам все-таки придется выйти на улицу, и всегда берите с собой документы, удостоверяющие личность", - рекомендовали в ведомстве. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/peregovory-1880273245.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

нидерланды

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в мире, россия, нидерланды, попытка вооруженного мятежа