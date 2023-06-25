Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды призвали соотечественников покинуть Россию - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/niderlandy-1880304611.html
Нидерланды призвали соотечественников покинуть Россию
Нидерланды призвали соотечественников покинуть Россию - РИА Новости, 25.06.2023
Нидерланды призвали соотечественников покинуть Россию
Нидерланды призывают соотечественников покинуть Россию и не приезжать туда из-за "непредсказуемой" ситуации, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:01
2023-06-25T12:01
в мире
россия
нидерланды
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Нидерланды призывают соотечественников покинуть Россию и не приезжать туда из-за "непредсказуемой" ситуации, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД страны. "Учитывая развитие событий, ужесточение режима безопасности в России и высокую степень непредсказуемости настоятельно рекомендуется не приезжать в Россию и немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении. Отмечается, что для всей страны теперь действует красный - критический - цветовой код. "Следите за новостями, будьте осторожны, если вам все-таки придется выйти на улицу, и всегда берите с собой документы, удостоверяющие личность", - рекомендовали в ведомстве. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/peregovory-1880273245.html
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нидерланды, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Нидерланды, Попытка вооруженного мятежа
Нидерланды призвали соотечественников покинуть Россию

МИД Нидерландов призвал соотечественников покинуть Россию из-за непредсказуемости ситуации

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Нидерланды призывают соотечественников покинуть Россию и не приезжать туда из-за "непредсказуемой" ситуации, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД страны.
«
"Учитывая развитие событий, ужесточение режима безопасности в России и высокую степень непредсказуемости настоятельно рекомендуется не приезжать в Россию и немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Польши по ситуации в России
Вчера, 03:22
Отмечается, что для всей страны теперь действует красный - критический - цветовой код.
«
"Следите за новостями, будьте осторожны, если вам все-таки придется выйти на улицу, и всегда берите с собой документы, удостоверяющие личность", - рекомендовали в ведомстве.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
24 июня, 11:36
 
В миреРоссияНидерландыПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала