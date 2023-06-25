https://ria.ru/20230625/netanyakhu-1880310572.html

Нетаньяху отложил работы по установке ветряных турбин на Голанах

Нетаньяху отложил работы по установке ветряных турбин на Голанах - РИА Новости, 25.06.2023

Нетаньяху отложил работы по установке ветряных турбин на Голанах

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по просьбе духовного лидера друзской общины Израиля Муафака Тарифа распорядился отложить возобновление работ по установке... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:14

2023-06-25T13:14

2023-06-25T13:14

в мире

израиль

голанские высоты

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по просьбе духовного лидера друзской общины Израиля Муафака Тарифа распорядился отложить возобновление работ по установке ветряных турбин на севере Голанских высот после того, как местные фермеры друзы устроили ожесточенные беспорядки, протестуя против проекта строительства ветряной электростанции в этом районе, сообщила пресс-служба канцелярии премьера. "Нетаньяху ... (в субботу вечером) побеседовал с духовным лидером друзов шейхом Муафаком Тарифом и сообщил ему, что было принято решение удовлетворить его просьбу и воздержаться от возобновления работ (по строительству ветряных турбин) на Голанских высотах до окончания праздника праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам)", - говорится в сообщении. В канцелярии премьера добавили, что это решение было принято по рекомендации руководства службы общей безопасности и полиции Израиля. Отмечается, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выразил несогласие с подобным решением. "Я ценю и люблю премьер-министра, но проблема нашего управления начинается не с поселенцев на Западном берегу, а со снисходительности к бунтовщикам на Голанских высотах и ​​отсутствия строгого правоприменения. Я против выборочного правоприменения", - написал Бен-Гвир в социальных сетях. В своем заявлении министр национальной безопасности провел параллель между тем, как правительство отреагировало на беспорядки, на днях устроенные еврейскими поселенцами в палестинских деревнях на Западном берегу, и беспорядки, устроенные друзами на Голанских высотах. Бен-Гвир выразил недовольство тем, что действия поселенцев были осуждены правительством, а действия друзов - нет. Ранее на этой неделе тысячи фермеров друзов из деревень Маджаль-Шамс, Масаада, Эйн-Киния на севере Голанских высот участвовали в ожесточенных столкновениях с израильскими силовиками в рамках протеста против строительства десятков ветряных турбин в этом районе. Протесты продолжались два дня, в результате чего были пострадавшие с обеих сторон. По мнению друзской общины, строительство нескольких десятков 200-метровых ветряных турбин в этом районе навредят друзским сельскохозяйственным угодьям и изменят облик региона. Кроме того, до конца не был урегулирован вопрос об аренде земли у друзов для строительства ветряных турбин. В июне израильская компания Enlight Renewable Energy начала испытания первой из 39 ветряных турбин General Electric в рамках проекта Genesis Wind на Голанских высотах на севере Израиля, который станет крупнейшим проектом в области возобновляемых источников энергии в стране. Enlight Renewable Energy ранее сообщала, что к сентябрю весь проект мощностью 207 мегаватт будет реализован. Это, по данным компании, будет эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 70 тысяч домохозяйств и позволит сократить годовой выброс углерода на 180 тысяч тонн.

https://ria.ru/20230623/raketa-1880058585.html

https://ria.ru/20230622/posol-1879877346.html

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879422106.html

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голанские высоты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху