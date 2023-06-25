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В Бийске подросток пострадал от нападения алабая - РИА Новости, 25.06.2023
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10:56 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/napadenie-1880297751.html
В Бийске подросток пострадал от нападения алабая
В Бийске подросток пострадал от нападения алабая - РИА Новости, 25.06.2023
В Бийске подросток пострадал от нападения алабая
Подросток пострадал от нападения алабая в Алтайском крае, прокуратура и СУСК по региону проводят проверки, сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:56
2023-06-25T10:56
происшествия
алтайский край
бийск
россия
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БАРНАУЛ, 25 июн - РИА Новости. Подросток пострадал от нападения алабая в Алтайском крае, прокуратура и СУСК по региону проводят проверки, сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина. "Двадцать пятого июня 2023 года в г.Бийске Алтайского края в результате нападения собаки породы "алабай" пострадал 14-летний подросток. Ему понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным, проверить все доводы о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратурой Бийска будет дана оценка исполнения местными властями законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки - соблюдения ими требований, предъявляемых к содержанию домашних животных. "По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности… Органами СУСК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - отметила Антошкина.
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происшествия, алтайский край, бийск, россия
Происшествия, Алтайский край, Бийск, Россия
В Бийске подросток пострадал от нападения алабая

В Бийске 14-летний подросток пострадал от нападения алабая, прокуратура начала проверку

© Depositphotos.com / sliper84Собака породы Алабай
Собака породы Алабай - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Depositphotos.com / sliper84
Собака породы Алабай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 25 июн - РИА Новости. Подросток пострадал от нападения алабая в Алтайском крае, прокуратура и СУСК по региону проводят проверки, сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина.
"Двадцать пятого июня 2023 года в г.Бийске Алтайского края в результате нападения собаки породы "алабай" пострадал 14-летний подросток. Ему понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным, проверить все доводы о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратурой Бийска будет дана оценка исполнения местными властями законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки - соблюдения ими требований, предъявляемых к содержанию домашних животных.
"По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности… Органами СУСК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - отметила Антошкина.
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