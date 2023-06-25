https://ria.ru/20230625/napadenie-1880297751.html

В Бийске подросток пострадал от нападения алабая

В Бийске подросток пострадал от нападения алабая - РИА Новости, 25.06.2023

В Бийске подросток пострадал от нападения алабая

Подросток пострадал от нападения алабая в Алтайском крае, прокуратура и СУСК по региону проводят проверки, сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:56

2023-06-25T10:56

2023-06-25T10:56

происшествия

алтайский край

бийск

россия

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БАРНАУЛ, 25 июн - РИА Новости. Подросток пострадал от нападения алабая в Алтайском крае, прокуратура и СУСК по региону проводят проверки, сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина. "Двадцать пятого июня 2023 года в г.Бийске Алтайского края в результате нападения собаки породы "алабай" пострадал 14-летний подросток. Ему понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным, проверить все доводы о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратурой Бийска будет дана оценка исполнения местными властями законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки - соблюдения ими требований, предъявляемых к содержанию домашних животных. "По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности… Органами СУСК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - отметила Антошкина.

https://ria.ru/20230610/litsenziya-1877350509.html

алтайский край

бийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, алтайский край, бийск, россия