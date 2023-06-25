https://ria.ru/20230625/myatezh-1880359920.html
Гутерреш после попытки мятежа в России призвал не допускать напряженности
Гутерреш после попытки мятежа в России призвал не допускать напряженности - РИА Новости, 25.06.2023
Гутерреш после попытки мятежа в России призвал не допускать напряженности
Генсек ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следил за ситуацией вокруг попытки мятежа в России, призывает вовлеченные стороны не допускать дальнейшей... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T20:42
2023-06-25T20:42
2023-06-25T20:42
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евгений пригожин
антониу гутерреш
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владимир путин
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ООН, 25 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следил за ситуацией вокруг попытки мятежа в России, призывает вовлеченные стороны не допускать дальнейшей напряженности, сообщает пресс-служба генсека. "Генеральный секретарь с обеспокоенностью следил за развитием событий в Российской Федерации. Он в курсе последних сообщений о мерах по снижению напряженности. Он призывает все вовлеченные стороны продолжать действовать ответственно, во избежание дальнейшей напряженности", - говорится в сообщении. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html
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в мире, россия, белоруссия, евгений пригожин, антониу гутерреш, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, ростов-на-дону
В мире, Россия, Белоруссия, Евгений Пригожин, Антониу Гутерреш, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Ростов-на-Дону
Гутерреш после попытки мятежа в России призвал не допускать напряженности
Гутерреш после попытки мятежа в России призвал не допускать дальнейшей напряженности