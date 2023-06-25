https://ria.ru/20230625/myatezh-1880303039.html
Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране, заявил Вучич
Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране, заявил Вучич - РИА Новости, 25.06.2023
Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране, заявил Вучич
Сербия как серьезное государство не поддерживает попытку мятежа группы "Вагнер" в России, как не поддержала путч в Турции и в любом другом государстве, заявил... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:37
2023-06-25T11:37
2023-06-25T11:55
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россия
сербия
турция
александр вучич
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Сербия как серьезное государство не поддерживает попытку мятежа группы "Вагнер" в России, как не поддержала путч в Турции и в любом другом государстве, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink. "Республика Сербия как серьезное государство никогда ни в каком государстве не поддержит путч, это значит, переворот военными средствами, вооруженным путем с использованием армии... Мы не поддержали в Турции, России, не поддержали бы ни в Америке, ни в какой другой стране", - заявил Вучич. "Власть сменяется на выборах, не на улице", - подчеркнул сербский лидер. Он отметил, что он сам и официальный Белград не стал торопиться с комментариями и указал на поспешность и необдуманность поддержки действий Евгения Пригожина со стороны Киева и некоторых иностранных политиков. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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в мире, россия, сербия, турция, александр вучич, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Сербия, Турция, Александр Вучич, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране, заявил Вучич
Президент Вучич заявил, что Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране
БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости.
Сербия как серьезное государство не поддерживает попытку мятежа группы "Вагнер" в России, как не поддержала путч в Турции и в любом другом государстве, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink
.
"Республика Сербия как серьезное государство никогда ни в каком государстве не поддержит путч, это значит, переворот военными средствами, вооруженным путем с использованием армии... Мы не поддержали в Турции, России, не поддержали бы ни в Америке, ни в какой другой стране", - заявил Вучич.
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"Власть сменяется на выборах, не на улице", - подчеркнул сербский лидер.
Он отметил, что он сам и официальный Белград не стал торопиться с комментариями и указал на поспешность и необдуманность поддержки действий Евгения Пригожина со стороны Киева и некоторых иностранных политиков.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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