https://ria.ru/20230625/myatezh-1880303039.html

Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране, заявил Вучич

Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране, заявил Вучич - РИА Новости, 25.06.2023

Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой стране, заявил Вучич

Сербия как серьезное государство не поддерживает попытку мятежа группы "Вагнер" в России, как не поддержала путч в Турции и в любом другом государстве, заявил... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T11:37

2023-06-25T11:37

2023-06-25T11:55

в мире

россия

сербия

турция

александр вучич

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg

БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Сербия как серьезное государство не поддерживает попытку мятежа группы "Вагнер" в России, как не поддержала путч в Турции и в любом другом государстве, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink. "Республика Сербия как серьезное государство никогда ни в каком государстве не поддержит путч, это значит, переворот военными средствами, вооруженным путем с использованием армии... Мы не поддержали в Турции, России, не поддержали бы ни в Америке, ни в какой другой стране", - заявил Вучич. "Власть сменяется на выборах, не на улице", - подчеркнул сербский лидер. Он отметил, что он сам и официальный Белград не стал торопиться с комментариями и указал на поспешность и необдуманность поддержки действий Евгения Пригожина со стороны Киева и некоторых иностранных политиков. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

сербия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сербия, турция, александр вучич, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа