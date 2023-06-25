https://ria.ru/20230625/meropriyatiya-1880307204.html

В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий

В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 25.06.2023

В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий

В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, работа органов власти и правоохранительных структур осуществляется в штатном режиме,... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T12:31

2023-06-25T12:31

2023-06-25T12:46

тверская область

игорь руденя

общество

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РЯЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, работа органов власти и правоохранительных структур осуществляется в штатном режиме, сообщило в телеграм-канале правительство региона.В субботу власти сообщили, что решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе отменены все массовые мероприятия на выходные дни."С 12.00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья (Тверской области - ред.). В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур Тверской области осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20230625/rezhim-1880307680.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя, общество