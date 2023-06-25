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В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 25.06.2023
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12:31 25.06.2023 (обновлено: 12:46 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/meropriyatiya-1880307204.html
В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 25.06.2023
В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, работа органов власти и правоохранительных структур осуществляется в штатном режиме,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:31
2023-06-25T12:46
тверская область
игорь руденя
общество
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РЯЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, работа органов власти и правоохранительных структур осуществляется в штатном режиме, сообщило в телеграм-канале правительство региона.В субботу власти сообщили, что решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе отменены все массовые мероприятия на выходные дни."С 12.00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья (Тверской области - ред.). В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур Тверской области осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении правительства региона.
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тверская область, игорь руденя, общество
Тверская область, Игорь Руденя, Общество
В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий

Власти Тверской области сообщили о снятии запрета на проведение массовых мероприятий

© iStock.com / Ekaterina LoginovaНабережная реки Волги и Преображенский собор в Твери
Набережная реки Волги и Преображенский собор в Твери - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Набережная реки Волги и Преображенский собор в Твери. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. В Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, работа органов власти и правоохранительных структур осуществляется в штатном режиме, сообщило в телеграм-канале правительство региона.
В субботу власти сообщили, что решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе отменены все массовые мероприятия на выходные дни.
«
"С 12.00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья (Тверской области - ред.). В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур Тверской области осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении правительства региона.
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Свердловский губернатор отменил режим повышенной готовности в регионе
Вчера, 12:35
 
Тверская областьИгорь РуденяОбщество
 
 
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