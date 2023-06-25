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Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином наступление ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином наступление ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином украинское наступление и следующие шаги по укреплению... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:26
2023-06-25T21:26
2023-06-25T21:26
специальная военная операция на украине
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алексей резников
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином украинское наступление и следующие шаги по укреплению сил обороны. "Состоялся телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином… Обсудили контрнаступление армии Украины и следующие шаги по укреплению наших сил обороны", - написал Резников в своем аккаунте. По его словам, также обсудили попытку мятежа в России. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230625/peregovory-1880325992.html
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Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников заявил, что обсудил с Остином украинское наступление