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Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином наступление ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/kontrnastuplenie-1880364261.html
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином наступление ВСУ - РИА Новости, 25.06.2023
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином наступление ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином украинское наступление и следующие шаги по укреплению... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:26
2023-06-25T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
алексей резников
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином украинское наступление и следующие шаги по укреплению сил обороны. "Состоялся телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином… Обсудили контрнаступление армии Украины и следующие шаги по укреплению наших сил обороны", - написал Резников в своем аккаунте. По его словам, также обсудили попытку мятежа в России. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230625/peregovory-1880325992.html
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в мире, украина, россия, киев, алексей резников, ллойд остин, министерство обороны сша, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Резников, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Глава Минобороны Украины заявил, что обсудил с Остином наступление ВСУ

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что обсудил с Остином украинское наступление

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином украинское наступление и следующие шаги по укреплению сил обороны.
"Состоялся телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином… Обсудили контрнаступление армии Украины и следующие шаги по укреплению наших сил обороны", - написал Резников в своем аккаунте.
По его словам, также обсудили попытку мятежа в России.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией
Вчера, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАлексей РезниковЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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