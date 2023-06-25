https://ria.ru/20230625/kontakt-1880317432.html

СМИ пишут о неофициальных контактах НАТО с Минобороны России после мятежа

СМИ пишут о неофициальных контактах НАТО с Минобороны России после мятежа - РИА Новости, 25.06.2023

СМИ пишут о неофициальных контактах НАТО с Минобороны России после мятежа

Итальянская газета la Repubblica, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО, пишет в воскресенье, что после попытки вооруженного мятежа "Вагнера" в РФ... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:12

2023-06-25T14:12

2023-06-25T14:12

в мире

россия

белоруссия

сша

сергей шойгу

нато

евгений пригожин

владимир путин

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РИМ, 25 июн – РИА Новости. Итальянская газета la Repubblica, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО, пишет в воскресенье, что после попытки вооруженного мятежа "Вагнера" в РФ альянс, предположительно, провел "неформальные и неофициальные" контакты с "надежным собеседником" - главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу - из-за опасений "ядерного инцидента". Брюссельский корреспондент газеты написал, что США и их союзники согласились в необходимости "избежать риска эскалации" и "предотвратить ядерный инцидент". "Неслучайно среди совершенно неформальных и неофициальных контактов штаба Атлантического альянса, предположительно, оказался и контакт с министром обороны России Сергеем Шойгу. Цель и в этом случае состояла в том, чтобы натянуть сеть, способную защитить от возможного стремительного развития событий. А Шойгу считается самым надежным собеседником", - говорится в статье. НАТО, как заявляется в статье, озабочена наличием 1400 ядерных боеголовок на территории России. Даже после мирного разрешения ситуации с "Вагнером" "тревога не прекратилась", пишет la Repubblica, отмечая необходимость подтвердить решение ЧВК "Вагнер" вернуться в полевые лагеря. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

белоруссия

сша

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в мире, россия, белоруссия, сша, сергей шойгу, нато, евгений пригожин, владимир путин, попытка вооруженного мятежа