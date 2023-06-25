Рейтинг@Mail.ru
СМИ пишут о неофициальных контактах НАТО с Минобороны России после мятежа - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/kontakt-1880317432.html
СМИ пишут о неофициальных контактах НАТО с Минобороны России после мятежа
СМИ пишут о неофициальных контактах НАТО с Минобороны России после мятежа - РИА Новости, 25.06.2023
СМИ пишут о неофициальных контактах НАТО с Минобороны России после мятежа
Итальянская газета la Repubblica, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО, пишет в воскресенье, что после попытки вооруженного мятежа "Вагнера" в РФ... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:12
2023-06-25T14:12
в мире
россия
белоруссия
сша
сергей шойгу
нато
евгений пригожин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
РИМ, 25 июн – РИА Новости. Итальянская газета la Repubblica, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО, пишет в воскресенье, что после попытки вооруженного мятежа "Вагнера" в РФ альянс, предположительно, провел "неформальные и неофициальные" контакты с "надежным собеседником" - главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу - из-за опасений "ядерного инцидента". Брюссельский корреспондент газеты написал, что США и их союзники согласились в необходимости "избежать риска эскалации" и "предотвратить ядерный инцидент". "Неслучайно среди совершенно неформальных и неофициальных контактов штаба Атлантического альянса, предположительно, оказался и контакт с министром обороны России Сергеем Шойгу. Цель и в этом случае состояла в том, чтобы натянуть сеть, способную защитить от возможного стремительного развития событий. А Шойгу считается самым надежным собеседником", - говорится в статье. НАТО, как заявляется в статье, озабочена наличием 1400 ядерных боеголовок на территории России. Даже после мирного разрешения ситуации с "Вагнером" "тревога не прекратилась", пишет la Repubblica, отмечая необходимость подтвердить решение ЧВК "Вагнер" вернуться в полевые лагеря. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, сша, сергей шойгу, нато, евгений пригожин, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Белоруссия, США, Сергей Шойгу, НАТО, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
СМИ пишут о неофициальных контактах НАТО с Минобороны России после мятежа

la Repubblica: между НАТО и Шойгу состоялся неофициальный контакт после попытки мятежа

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 25 июн – РИА Новости. Итальянская газета la Repubblica, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО, пишет в воскресенье, что после попытки вооруженного мятежа "Вагнера" в РФ альянс, предположительно, провел "неформальные и неофициальные" контакты с "надежным собеседником" - главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу - из-за опасений "ядерного инцидента".
Брюссельский корреспондент газеты написал, что США и их союзники согласились в необходимости "избежать риска эскалации" и "предотвратить ядерный инцидент".
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
Вчера, 01:05
"Неслучайно среди совершенно неформальных и неофициальных контактов штаба Атлантического альянса, предположительно, оказался и контакт с министром обороны России Сергеем Шойгу. Цель и в этом случае состояла в том, чтобы натянуть сеть, способную защитить от возможного стремительного развития событий. А Шойгу считается самым надежным собеседником", - говорится в статье.
НАТО, как заявляется в статье, озабочена наличием 1400 ядерных боеголовок на территории России. Даже после мирного разрешения ситуации с "Вагнером" "тревога не прекратилась", пишет la Repubblica, отмечая необходимость подтвердить решение ЧВК "Вагнер" вернуться в полевые лагеря.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
24 июня, 11:36
 
В миреРоссияБелоруссияСШАСергей ШойгуНАТОЕвгений ПригожинВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала