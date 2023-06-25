СМИ пишут о неофициальных контактах НАТО с Минобороны России после мятежа
la Repubblica: между НАТО и Шойгу состоялся неофициальный контакт после попытки мятежа
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
РИМ, 25 июн – РИА Новости. Итальянская газета la Repubblica, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО, пишет в воскресенье, что после попытки вооруженного мятежа "Вагнера" в РФ альянс, предположительно, провел "неформальные и неофициальные" контакты с "надежным собеседником" - главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу - из-за опасений "ядерного инцидента".
Брюссельский корреспондент газеты написал, что США и их союзники согласились в необходимости "избежать риска эскалации" и "предотвратить ядерный инцидент".
"Неслучайно среди совершенно неформальных и неофициальных контактов штаба Атлантического альянса, предположительно, оказался и контакт с министром обороны России Сергеем Шойгу. Цель и в этом случае состояла в том, чтобы натянуть сеть, способную защитить от возможного стремительного развития событий. А Шойгу считается самым надежным собеседником", - говорится в статье.
НАТО, как заявляется в статье, озабочена наличием 1400 ядерных боеголовок на территории России. Даже после мирного разрешения ситуации с "Вагнером" "тревога не прекратилась", пишет la Repubblica, отмечая необходимость подтвердить решение ЧВК "Вагнер" вернуться в полевые лагеря.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.