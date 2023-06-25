Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
Нетаньяху на специальном совещании назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу вечером оперативное совещание с участием руководителей ключевых ведомств страны по событиям в России, в ходе которого он назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России, к которому Израиль не имеет никакого отношения, сообщила канцелярия израильского премьера.
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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл в своём офисе оперативное совещание по поводу событий в России ... Премьер-министр заявил, что речь идёт о внутреннем деле России. Израиль не имеет к этому отношения, но продолжит внимательно следить за развитием событий", - говорится в сообщении.
На совещании присутствовали министр обороны, министр иностранных дел, министр алии и интеграции, глава совета национальной безопасности, глава "Моссада", глава Службы общей безопасности (ШАБАК), начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), глава администрации премьер-министра и многие другие высокопоставленные чиновники.
Ранее в субботу МИД Израиля обнародовал рекомендации гражданам страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин, в отношении которого в России завели уголовное дело, уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.