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Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России - РИА Новости, 25.06.2023
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00:55 25.06.2023 (обновлено: 01:09 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/izrail-1880269958.html
Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России - РИА Новости, 25.06.2023
Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу вечером оперативное совещание с участием руководителей ключевых ведомств страны по событиям в России, в ходе... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T00:55
2023-06-25T01:09
попытка вооруженного мятежа
в мире
россия
израиль
евгений пригожин
биньямин нетаньяху
моссад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу вечером оперативное совещание с участием руководителей ключевых ведомств страны по событиям в России, в ходе которого он назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России, к которому Израиль не имеет никакого отношения, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл в своём офисе оперативное совещание по поводу событий в России ... Премьер-министр заявил, что речь идёт о внутреннем деле России. Израиль не имеет к этому отношения, но продолжит внимательно следить за развитием событий", - говорится в сообщении. На совещании присутствовали министр обороны, министр иностранных дел, министр алии и интеграции, глава совета национальной безопасности, глава "Моссада", глава Службы общей безопасности (ШАБАК), начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), глава администрации премьер-министра и многие другие высокопоставленные чиновники. Ранее в субботу МИД Израиля обнародовал рекомендации гражданам страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин, в отношении которого в России завели уголовное дело, уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880157280.html
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попытка вооруженного мятежа, в мире, россия, израиль, евгений пригожин, биньямин нетаньяху, моссад
Попытка вооруженного мятежа, В мире, Россия, Израиль, Евгений Пригожин, Биньямин Нетаньяху, Моссад
Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России

Нетаньяху на специальном совещании назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу вечером оперативное совещание с участием руководителей ключевых ведомств страны по событиям в России, в ходе которого он назвал ситуацию с ЧВК "Вагнер" внутренним делом России, к которому Израиль не имеет никакого отношения, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл в своём офисе оперативное совещание по поводу событий в России ... Премьер-министр заявил, что речь идёт о внутреннем деле России. Израиль не имеет к этому отношения, но продолжит внимательно следить за развитием событий", - говорится в сообщении.
На совещании присутствовали министр обороны, министр иностранных дел, министр алии и интеграции, глава совета национальной безопасности, глава "Моссада", глава Службы общей безопасности (ШАБАК), начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), глава администрации премьер-министра и многие другие высокопоставленные чиновники.
Ранее в субботу МИД Израиля обнародовал рекомендации гражданам страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Евросоюзе считают события в России внутренним делом
Вчера, 12:03
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин, в отношении которого в России завели уголовное дело, уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
"Уже появляется у границ". Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за Украины
23 июня, 08:18
 
Попытка вооруженного мятежаВ миреРоссияИзраильЕвгений ПригожинБиньямин НетаньяхуМоссад
 
 
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